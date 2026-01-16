https://sarabic.ae/20260116/ترامب-قد-أفرض-تعريفات-جمركية-على-الدول-التي-لا-توافق-على-خطتي-بشأن-غرينلاند-1109314868.html
ترامب: قد أفرض تعريفات جمركية على الدول التي لا توافق على خطتي بشأن غرينلاند
ترامب: قد أفرض تعريفات جمركية على الدول التي لا توافق على خطتي بشأن غرينلاند
لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بإمكانية فرض رسوم جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته الرامية إلى سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند.
وأوضح ترامب، خلال مشاركته في فعالية صحية أقيمت في البيت الأبيض، أنه قد يلجأ إلى فرض هذه الرسوم في حال عدم تعاون تلك الدول مع التوجه الأميركي بشأن غرينلاند"، وفقا لوسائل إعلام أمريكية. وصرح جيف لاندري، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى غرينلاند، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تجري مباحثات جادة مع غرينلاند. وأضاف لاندري في مقابلة مع "فوكس نيوز": "هناك مباحثات جادة جارية حول شكل التوحيد والتعاون، أو تعزيز العلاقات مع غرينلاند".وأفاد مصدر عسكري فرنسي لوسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، بأن "الجيش الفرنسي سيرسل جنودا إلى غرينلاند، وقد وصلت الدفعة الأولى بالفعل".ووفقا للمصدر، فإن "المجموعة الأولى لقوات الجيش الفرنسي وصلت إلى غرينلاند، وستشمل مهامها جمع المعلومات الاستخبارية".وأضاف: "سينضم إلى هؤلاء الجنود، المكلفين بمهام الاستطلاع، جنود آخرون خلال الأيام المقبلة، وسيشاركون في مناورات ينظمها الجيش الدنماركي، والتي قد تشمل أيضا قوات أوروبية أخرى".
