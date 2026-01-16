عربي
ترامب: قد أفرض تعريفات جمركية على الدول التي لا توافق على خطتي بشأن غرينلاند
وأوضح ترامب، خلال مشاركته في فعالية صحية أقيمت في البيت الأبيض، أنه قد يلجأ إلى فرض هذه الرسوم في حال عدم تعاون تلك الدول مع التوجه الأميركي بشأن غرينلاند"، وفقا لوسائل إعلام أمريكية. وصرح جيف لاندري، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى غرينلاند، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تجري مباحثات جادة مع غرينلاند. وأضاف لاندري في مقابلة مع "فوكس نيوز": "هناك مباحثات جادة جارية حول شكل التوحيد والتعاون، أو تعزيز العلاقات مع غرينلاند".وأفاد مصدر عسكري فرنسي لوسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، بأن "الجيش الفرنسي سيرسل جنودا إلى غرينلاند، وقد وصلت الدفعة الأولى بالفعل".ووفقا للمصدر، فإن "المجموعة الأولى لقوات الجيش الفرنسي وصلت إلى غرينلاند، وستشمل مهامها جمع المعلومات الاستخبارية".وأضاف: "سينضم إلى هؤلاء الجنود، المكلفين بمهام الاستطلاع، جنود آخرون خلال الأيام المقبلة، وسيشاركون في مناورات ينظمها الجيش الدنماركي، والتي قد تشمل أيضا قوات أوروبية أخرى".
ترامب: قد أفرض تعريفات جمركية على الدول التي لا توافق على خطتي بشأن غرينلاند

منازل مغطاة بالثلوج في غرينلاند
منازل مغطاة بالثلوج في غرينلاند
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بإمكانية فرض رسوم جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته الرامية إلى سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند.
وأوضح ترامب، خلال مشاركته في فعالية صحية أقيمت في البيت الأبيض، أنه قد يلجأ إلى فرض هذه الرسوم في حال عدم تعاون تلك الدول مع التوجه الأميركي بشأن غرينلاند"، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
مبعوث ترامب: الولايات المتحدة تجري مباحثات مع غرينلاند
14:16 GMT
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة «بحاجة إلى غرينلاند من أجل الأمن القومي».
وصرح جيف لاندري، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى غرينلاند، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تجري مباحثات جادة مع غرينلاند.
منازل مغطاة بالثلوج في غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
خبير: غرينلاند منطقة استراتيجية مهمة ودور القوات الفرنسية جمع المعلومات
15:30 GMT
وأضاف لاندري في مقابلة مع "فوكس نيوز": "هناك مباحثات جادة جارية حول شكل التوحيد والتعاون، أو تعزيز العلاقات مع غرينلاند".
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "سنرى ما سيحدث، وسيتم اطلاعي على نتائج الاجتماع"، مضيفا: "أي شيء غير سيطرتنا عليها لن يكون مقبولا"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
منازل مغطاة بالثلوج في غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
تصويت... هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
12:53 GMT
وأفاد مصدر عسكري فرنسي لوسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، بأن "الجيش الفرنسي سيرسل جنودا إلى غرينلاند، وقد وصلت الدفعة الأولى بالفعل".
ووفقا للمصدر، فإن "المجموعة الأولى لقوات الجيش الفرنسي وصلت إلى غرينلاند، وستشمل مهامها جمع المعلومات الاستخبارية".
وأضاف: "سينضم إلى هؤلاء الجنود، المكلفين بمهام الاستطلاع، جنود آخرون خلال الأيام المقبلة، وسيشاركون في مناورات ينظمها الجيش الدنماركي، والتي قد تشمل أيضا قوات أوروبية أخرى".
