https://sarabic.ae/20260116/ترامب-قد-أفرض-تعريفات-جمركية-على-الدول-التي-لا-توافق-على-خطتي-بشأن-غرينلاند-1109314868.html

ترامب: قد أفرض تعريفات جمركية على الدول التي لا توافق على خطتي بشأن غرينلاند

ترامب: قد أفرض تعريفات جمركية على الدول التي لا توافق على خطتي بشأن غرينلاند

سبوتنيك عربي

لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بإمكانية فرض رسوم جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته الرامية إلى سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند. 16.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-16T16:35+0000

2026-01-16T16:35+0000

2026-01-16T16:35+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار الدنمارك

أخبار فرنسا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109209971_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_685d6142dc81484c2eac668f992f6a67.jpg

وأوضح ترامب، خلال مشاركته في فعالية صحية أقيمت في البيت الأبيض، أنه قد يلجأ إلى فرض هذه الرسوم في حال عدم تعاون تلك الدول مع التوجه الأميركي بشأن غرينلاند"، وفقا لوسائل إعلام أمريكية. وصرح جيف لاندري، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى غرينلاند، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تجري مباحثات جادة مع غرينلاند. وأضاف لاندري في مقابلة مع "فوكس نيوز": "هناك مباحثات جادة جارية حول شكل التوحيد والتعاون، أو تعزيز العلاقات مع غرينلاند".وأفاد مصدر عسكري فرنسي لوسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، بأن "الجيش الفرنسي سيرسل جنودا إلى غرينلاند، وقد وصلت الدفعة الأولى بالفعل".ووفقا للمصدر، فإن "المجموعة الأولى لقوات الجيش الفرنسي وصلت إلى غرينلاند، وستشمل مهامها جمع المعلومات الاستخبارية".وأضاف: "سينضم إلى هؤلاء الجنود، المكلفين بمهام الاستطلاع، جنود آخرون خلال الأيام المقبلة، وسيشاركون في مناورات ينظمها الجيش الدنماركي، والتي قد تشمل أيضا قوات أوروبية أخرى".

https://sarabic.ae/20260116/مبعوث-ترامب-الولايات-المتحدة-تجري-مباحثات-مع-غرينلاند-1109312115.html

https://sarabic.ae/20260116/خبير-غرينلاند-منطقة-استراتيجية-مهمة-ودور-القوات-الفرنسية-جمع-المعلومات-1109313840.html

https://sarabic.ae/20260116/تصويت-هل-تعتقد-أن-بإمكان-الولايات-المتحدة-امتلاك-غرينلاند؟-1109306659.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار الدنمارك

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الدنمارك, أخبار فرنسا