تصويت... هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
تصويت... هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستسيطر على جزيرة غرينلاند، مشددا على أن غير ذلك لن يكون مقبولا أبدا، فيما عارضت...
أثارت تصريحات ترامب جدلا دوليا واسعا، حيث قال إن "الولايات المتحدة الأمريكية ستسيطر على جزيرة غرينلاند بطريقة ما أو بأخرى، وغرينلاند مهمة للأمن القومي الأمريكي بحسب تصريحات ترامب".ومن جانبه أعلن المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، أنه في حالة حدوث سيناريو عسكري في غرينلاند، من المرجح أن يظهر الاتحاد الأوروبي ضعفه وافتقاره للمبادئ.
تصويت... هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
12:53 GMT 16.01.2026 (تم التحديث: 13:23 GMT 16.01.2026)
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستسيطر على جزيرة غرينلاند، مشددا على أن غير ذلك لن يكون مقبولا أبدا، فيما عارضت أوروبا هذه التصريحات الأمريكية، واتخذت خطوات لمنع الرئيس الأمريكي من تنفيذ وعوده.
أثارت تصريحات ترامب جدلا دوليا واسعا، حيث قال إن "الولايات المتحدة الأمريكية ستسيطر على جزيرة غرينلاند بطريقة ما أو بأخرى، وغرينلاند مهمة للأمن القومي الأمريكي بحسب تصريحات ترامب".
وعارضت دول أوروبا هذه التصريحات، وناقشت هذه الدول الرد المحتمل في حال تحققت تهديدات الولايات المتحدة،وحذرت سلطات الدنمارك وغرينلاند أمريكا من محاولة الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سيادتها الإقليمية، وبدأت بإرسال قوات مشتركة إلى الجزيرة.
ومن جانبه أعلن المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، أنه في حالة حدوث سيناريو عسكري في غرينلاند، من المرجح أن يظهر الاتحاد الأوروبي ضعفه وافتقاره للمبادئ.
برأيك هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟