موسكو: روسيا والصين لم تطالبا قط بغرينلاند

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
موسكو: روسيا والصين لم تطالبا قط بغرينلاند
وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية رداً على سؤال حول تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن نيته بسط سيطرته على الجزيرة بزعم "حمايتها من موسكو وبكين": "لم تعلن روسيا ولا الصين عن أي خطط من هذا القبيل (أي مطالبات بغرينلاند)، لا توجد أي معلومات واقعية تؤكد بأي شكل من الأشكال هذا الاتهام هذا أولا".وكان ترامب، طالب سابقًا الدنمارك بـ"الابتعاد" عن غرينلاند، ودعا حلف الناتو لمساعدة الولايات المتحدة في الحصول على الجزيرة، معتبرا أن "الحلف سيكون أكثر فاعلية إذا كانت هذه الأراضي تحت سيطرة واشنطن"، كما حذر من أن "كلا من روسيا أو الصين، قد تسيطر عليها في حال عدم تدخل أمريكا"، على حد زعمه.وتعد غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا والصين لم تطالبا قط بغرينلاند، على الرغم من مزاعم واشنطن.
وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية رداً على سؤال حول تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن نيته بسط سيطرته على الجزيرة بزعم "حمايتها من موسكو وبكين": "لم تعلن روسيا ولا الصين عن أي خطط من هذا القبيل (أي مطالبات بغرينلاند)، لا توجد أي معلومات واقعية تؤكد بأي شكل من الأشكال هذا الاتهام هذا أولا".

وتابعت: "في الوقت ذاته، صرحت كل من روسيا، والصين أخيرا برغبتهما في تطوير هذه المنطقة، أي تطوير العلاقات مع هذا الجزء من العالم".

وكان ترامب، طالب سابقًا الدنمارك بـ"الابتعاد" عن غرينلاند، ودعا حلف الناتو لمساعدة الولايات المتحدة في الحصول على الجزيرة، معتبرا أن "الحلف سيكون أكثر فاعلية إذا كانت هذه الأراضي تحت سيطرة واشنطن"، كما حذر من أن "كلا من روسيا أو الصين، قد تسيطر عليها في حال عدم تدخل أمريكا"، على حد زعمه.

ومنذ بداية ولايته الثانية، أعلن ترامب مرارًا أن الجزيرة يجب أن "تصبح جزءًا من الولايات المتحدة"، دون تقديم وعود بعدم استخدام القوة العسكرية لتحقيق ذلك، أو توضيح ما إذا كانت غرينلاند أهم من الحفاظ على حلف الناتو.

وتعد غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.
