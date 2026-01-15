https://sarabic.ae/20260115/-موسكو-روسيا-والصين-لم-تطالبا-قط-بغرينلاند-1109274964.html

موسكو: روسيا والصين لم تطالبا قط بغرينلاند

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا والصين لم تطالبا قط بغرينلاند، على الرغم من مزاعم واشنطن. 15.01.2026, سبوتنيك عربي

غرينلاند

وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية رداً على سؤال حول تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن نيته بسط سيطرته على الجزيرة بزعم "حمايتها من موسكو وبكين": "لم تعلن روسيا ولا الصين عن أي خطط من هذا القبيل (أي مطالبات بغرينلاند)، لا توجد أي معلومات واقعية تؤكد بأي شكل من الأشكال هذا الاتهام هذا أولا".وكان ترامب، طالب سابقًا الدنمارك بـ"الابتعاد" عن غرينلاند، ودعا حلف الناتو لمساعدة الولايات المتحدة في الحصول على الجزيرة، معتبرا أن "الحلف سيكون أكثر فاعلية إذا كانت هذه الأراضي تحت سيطرة واشنطن"، كما حذر من أن "كلا من روسيا أو الصين، قد تسيطر عليها في حال عدم تدخل أمريكا"، على حد زعمه.وتعد غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.

