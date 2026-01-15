https://sarabic.ae/20260115/بمهمة-استخبارية-فرنسا-ترسل-أول-مجموعة-من-قواتها-إلى-غرينلاند-1109259821.html
بمهمة استخبارية... فرنسا ترسل أول مجموعة من قواتها إلى غرينلاند
بمهمة استخبارية... فرنسا ترسل أول مجموعة من قواتها إلى غرينلاند
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر عسكري فرنسي لوسائل إعلام فرنسية، بأن "الجيش الفرنسي سيرسل جنودا إلى غرينلاند، وقد وصلت الدفعة الأولى بالفعل". 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T09:24+0000
2026-01-15T09:24+0000
2026-01-15T09:24+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
أخبار فرنسا
غرينلاند
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092269737_0:0:1101:619_1920x0_80_0_0_70f145ac7539a885b7781c7bdebf7ca9.jpg
ووفقا للمصدر، فإن "المجموعة الأولى لقوات الجيش الفرنسي وصلت إلى غرينلاند، وستشمل مهامها جمع المعلومات الاستخبارية".وأضاف: "سينضم إلى هؤلاء الجنود، المكلفين بمهام الاستطلاع، جنود آخرون خلال الأيام المقبلة، وسيشاركون في مناورات ينظمها الجيش الدنماركي، والتي قد تشمل أيضا قوات أوروبية أخرى".أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن"فرنسا ستشارك في مناورات عسكرية مشتركة مع الدنمارك في جزيرة غرينلاند".وأضاف: "بناء على طلب الدنمارك، قررت أن تشارك فرنسا في المناورات العسكرية المشتركة، التي تنظمها الدنمارك في غرينلاند، تحت اسم "عملية الصمود القطبي". وقد بدأت أولى الوحدات العسكرية الفرنسية بالوصول، وستتبعها وحدات أخرى".لافروف حول خطط ماكرون للتواصل مع بوتين: مجرد استعراض وممارسة لـ"دبلوماسية الميكروفونات"سيارتو: فرنسا وبريطانيا تعلنان بشكل غير مباشر الحرب على روسيا
https://sarabic.ae/20260113/تقرير-فرنسا-تدخل-مرحلة-التراجع-السكاني-لأول-مرة-منذ-80-عاما-1109196897.html
أخبار فرنسا
غرينلاند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092269737_72:0:1021:712_1920x0_80_0_0_fe8486b2d5f91a2238ec48a471cfc4b6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار فرنسا , غرينلاند
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار فرنسا , غرينلاند
بمهمة استخبارية... فرنسا ترسل أول مجموعة من قواتها إلى غرينلاند
أفاد مصدر عسكري فرنسي لوسائل إعلام فرنسية، بأن "الجيش الفرنسي سيرسل جنودا إلى غرينلاند، وقد وصلت الدفعة الأولى بالفعل".
ووفقا للمصدر، فإن "المجموعة الأولى لقوات الجيش الفرنسي وصلت إلى غرينلاند، وستشمل مهامها جمع المعلومات الاستخبارية".
وأضاف: "سينضم إلى هؤلاء الجنود، المكلفين بمهام الاستطلاع، جنود آخرون خلال الأيام المقبلة، وسيشاركون في مناورات ينظمها الجيش الدنماركي
، والتي قد تشمل أيضا قوات أوروبية أخرى".
ونوهت إلى أن "الجنود الفرنسيين المتمركزين في غرينلاند ينتمون إلى قوات الجبال، التي اكتسبت خبرة في الظروف القاسية".
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن"فرنسا ستشارك في مناورات عسكرية
مشتركة مع الدنمارك في جزيرة غرينلاند".
وقال ماكرون في منشور له عبر منصة "إكس": "ستشارك فرنسا في مناورات عسكرية مشتركة مع الدنمارك في غرينلاند".
وأضاف: "بناء على طلب الدنمارك، قررت أن تشارك فرنسا في المناورات العسكرية المشتركة، التي تنظمها الدنمارك في غرينلاند، تحت اسم "عملية الصمود القطبي". وقد بدأت أولى الوحدات العسكرية الفرنسية بالوصول، وستتبعها وحدات أخرى".