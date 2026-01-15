ماكرون: فرنسا تعتزم المشاركة بمناورات عسكرية في غرينلاند

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
ماكرون: فرنسا تعتزم المشاركة بمناورات عسكرية في غرينلاند
ماكرون: فرنسا تعتزم المشاركة بمناورات عسكرية في غرينلاند
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستشارك في مناورات عسكرية مشتركة مع الدنمارك في جزيرة غرينلاند. 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T05:55+0000
2026-01-15T05:55+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
أخبار فرنسا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099255924_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a4b45b879d6299935298541acb2f86cf.jpg
وقال ماكرون في منشور له عبر منصة "إكس": "ستشارك فرنسا في مناورات عسكرية مشتركة مع الدنمارك في غرينلاند".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة بحاجة إلى جزيرة غرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي"، مشيرًا إلى أنه سيتلقى إحاطة حول مباحثات الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند في واشنطن، التي جرت يوم أمس الأربعاء.وكان ميوتي إيغيدي، نائب رئيس وزراء غرينلاند، أعلن وصول مزيد من قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) "في الأيام المقبلة"، وذلك عقب اجتماع في البيت الأبيض، بين مسؤولين دنماركيين وغرينلانديين وأمريكيين.وقال إيغيدي، خلال مؤتمر صحفي، إن "جنود الناتو سيصبحون أكثر انتشارا في غرينلاند، ابتداء من اليوم وفي الأيّام المقبلة. ويتوقّع ارتفاع عدد الرحلات والسفن العسكرية"، مع الإشارة إلى التحضير لإطلاق "مناورات" في الجزيرة.تاكر كارلسون: الضربات الأمريكية ضد إيران "باتت وشيكة"وزير خارجية الدنمارك: مطالبات ترامب بالاستيلاء على غرينلاند "جدية وممكنة"
أخبار فرنسا
ماكرون: فرنسا تعتزم المشاركة بمناورات عسكرية في غرينلاند

05:55 GMT 15.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستشارك في مناورات عسكرية مشتركة مع الدنمارك في جزيرة غرينلاند.
وقال ماكرون في منشور له عبر منصة "إكس": "ستشارك فرنسا في مناورات عسكرية مشتركة مع الدنمارك في غرينلاند".

وأضاف: "بناء على طلب الدنمارك، قررت أن تشارك فرنسا في المناورات العسكرية المشتركة، التي تنظمها الدنمارك في غرينلاند، تحت اسم "عملية الصمود القطبي". وقد بدأت أولى الوحدات العسكرية الفرنسية بالوصول، وستتبعها وحدات أخرى".

برج إيفل في باريس، فرنسا - عندما يضيء برج إيفل في الليل، يتم تصنيفه على أنه تركيب فني، وبالتالي فهو محمي بموجب حقوق الطبع والنشر. هذا يعني أنه ليس من المفترض أن تنشر صورًا منه عبر الإنترنت، أو تقوم بتوزيعها تجاريًا. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
مجتمع
تقرير: فرنسا تدخل مرحلة التراجع السكاني لأول مرة منذ 80 عاما
13 يناير, 13:25 GMT
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة بحاجة إلى جزيرة غرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي"، مشيرًا إلى أنه سيتلقى إحاطة حول مباحثات الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند في واشنطن، التي جرت يوم أمس الأربعاء.

وقال ترامب للصحفيين بالبيت الأبيض: "سنرى ما سيحدث، وسيتم اطلاعي على نتائج الاجتماع"، مضيفًا: "أي شيء غير سيطرتنا عليها لن يكون مقبولا"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وكان ميوتي إيغيدي، نائب رئيس وزراء غرينلاند، أعلن وصول مزيد من قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) "في الأيام المقبلة"، وذلك عقب اجتماع في البيت الأبيض، بين مسؤولين دنماركيين وغرينلانديين وأمريكيين.
وقال إيغيدي، خلال مؤتمر صحفي، إن "جنود الناتو سيصبحون أكثر انتشارا في غرينلاند، ابتداء من اليوم وفي الأيّام المقبلة. ويتوقّع ارتفاع عدد الرحلات والسفن العسكرية"، مع الإشارة إلى التحضير لإطلاق "مناورات" في الجزيرة.
تاكر كارلسون: الضربات الأمريكية ضد إيران "باتت وشيكة"
وزير خارجية الدنمارك: مطالبات ترامب بالاستيلاء على غرينلاند "جدية وممكنة"
