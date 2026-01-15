تاكر كارلسون: الضربات الأمريكية ضد إيران "باتت وشيكة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260115/تاكر-كارلسون-الضربات-الأمريكية-ضد-إيران-باتت-وشيكة-1109254443.html
تاكر كارلسون: الضربات الأمريكية ضد إيران "باتت وشيكة"
تاكر كارلسون: الضربات الأمريكية ضد إيران "باتت وشيكة"
سبوتنيك عربي
اعتبر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، اليوم الخميس، أن الضربات الأمريكية على إيران، "تبدو وشيكة"، مشيرًا إلى "احتمالية استيلاء الولايات المتحدة على غرينلاند من... 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T04:42+0000
2026-01-15T04:53+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/08/1109009980_0:35:3518:2014_1920x0_80_0_0_4d0a83a39ffd129871f546d2eddb5574.jpg
وقال كارلسون، في حلقة جديدة من برنامجه: "ننتظر ما يبدو كضربات وشيكة على إيران. ليس لدي فكرة إن كان سيحدث ذلك بالفعل، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن شيئًا يقترب، هناك زخم في هذا الاتجاه".وأضاف أن هناك مؤشرات على احتمال سحب الولايات المتحدة للسيطرة على غرينلاند من الدنمارك، قائلا: "يبدو أننا سنضرب إيران أو نفعل شيئًا هناك. يبدو أن الولايات المتحدة ستأخذ غرينلاند من الدنمارك، التي تملكها بطريقة ما".ويشتهر كارلسون بتوقعاته للصراعات العالمية. وفي بداية العام الحالي، فسّر ارتفاع ميزانية وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، بأن "الولايات المتحدة تستعد لحرب عالمية".وفي منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توقع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن دخول أمريكا في نزاع مع فنزويلا. لم يحدث ذلك حينها، لكن في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، شنّت القوات الأمريكية ضربة واسعة على الجمهورية البوليفارية، وتم احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.واندلعت الاحتجاجات في إيران، في أواخر ديسمبر 2025، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني. ومنذ 8 يناير الجاري، وبعد دعوات أطلقها رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطيح به عام 1979، تصاعدت التحركات الاحتجاجية، وفي اليوم نفسه توقف الإنترنت عن العمل في البلاد.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا أول أمس الثلاثاء، المشاركين في الاحتجاجات الجارية في إيران، إلى "مواصلة تحركاتهم والاستيلاء على مؤسسات السلطة"، وفق تعبيره. كما تعهد بتقديم المساعدة للمشاركين في الاضطرابات، وكتب عبر منصة "تروث سوشيال": "المساعدة في الطريق".كما توعد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة "في حال بدأت إيران بتنفيذ إعدامات بحق المحتجين"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه غير مطّلع على تقارير من هذا النوع.
https://sarabic.ae/20260115/الولايات-المتحدة-تطلب-جلسة-عاجلة-لمجلس-الأمن-حول-الوضع-في-إيران-1109252833.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/08/1109009980_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_3d7e7c3508f336009bcabe4feaf82840.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

تاكر كارلسون: الضربات الأمريكية ضد إيران "باتت وشيكة"

04:42 GMT 15.01.2026 (تم التحديث: 04:53 GMT 15.01.2026)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالصحفي الأمريكي تاكر كارلسون
الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اعتبر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، اليوم الخميس، أن الضربات الأمريكية على إيران، "تبدو وشيكة"، مشيرًا إلى "احتمالية استيلاء الولايات المتحدة على غرينلاند من الدنمارك"، على حد قوله.
وقال كارلسون، في حلقة جديدة من برنامجه: "ننتظر ما يبدو كضربات وشيكة على إيران. ليس لدي فكرة إن كان سيحدث ذلك بالفعل، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن شيئًا يقترب، هناك زخم في هذا الاتجاه".
وأضاف أن هناك مؤشرات على احتمال سحب الولايات المتحدة للسيطرة على غرينلاند من الدنمارك، قائلا: "يبدو أننا سنضرب إيران أو نفعل شيئًا هناك. يبدو أن الولايات المتحدة ستأخذ غرينلاند من الدنمارك، التي تملكها بطريقة ما".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
الولايات المتحدة تطلب جلسة عاجلة لمجلس الأمن حول الوضع في إيران
02:07 GMT
ويشتهر كارلسون بتوقعاته للصراعات العالمية. وفي بداية العام الحالي، فسّر ارتفاع ميزانية وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، بأن "الولايات المتحدة تستعد لحرب عالمية".
وفي منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توقع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن دخول أمريكا في نزاع مع فنزويلا. لم يحدث ذلك حينها، لكن في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، شنّت القوات الأمريكية ضربة واسعة على الجمهورية البوليفارية، وتم احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.

ويظهر كارلسون كثيرًا في محيط ترامب، إذ حضر اجتماع الرئيس مع رؤساء شركات النفط في البيت الأبيض هذا الأسبوع، وتُعتبر علاقة الصحفي بالزعيم الأمريكي وثيقة جدا.

واندلعت الاحتجاجات في إيران، في أواخر ديسمبر 2025، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني. ومنذ 8 يناير الجاري، وبعد دعوات أطلقها رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطيح به عام 1979، تصاعدت التحركات الاحتجاجية، وفي اليوم نفسه توقف الإنترنت عن العمل في البلاد.
وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.

وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا أول أمس الثلاثاء، المشاركين في الاحتجاجات الجارية في إيران، إلى "مواصلة تحركاتهم والاستيلاء على مؤسسات السلطة"، وفق تعبيره. كما تعهد بتقديم المساعدة للمشاركين في الاضطرابات، وكتب عبر منصة "تروث سوشيال": "المساعدة في الطريق".
كما توعد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة "في حال بدأت إيران بتنفيذ إعدامات بحق المحتجين"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه غير مطّلع على تقارير من هذا النوع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала