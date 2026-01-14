https://sarabic.ae/20260114/ترامب-يقول-إنه-أُبلغ-بتوقف-عمليات-القتل-في-إيران-وأنه-ليست-هناك-خطط-لتنفيذ-إعدامات-1109248861.html
ترامب يقول إنه أُبلغ بتوقف "عمليات القتل" في إيران وأنه ليست هناك خطط لتنفيذ إعدامات
ترامب يقول إنه أُبلغ بتوقف "عمليات القتل" في إيران وأنه ليست هناك خطط لتنفيذ إعدامات
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه أُبلغ "من مصادر موثوقة" بأن "عمليات القتل المزعومة في إيران قد توقفت، وأن السلطات الإيرانية لا تعتزم تنفيذ إعدامات". 14.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-14T21:04+0000
2026-01-14T21:04+0000
2026-01-14T21:04+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ايران اليوم
احتجاجات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109160862_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_c9e306ee1aeb50774fd08d3f48b55aa5.jpg
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض: "أُبلغنا أن القتل في إيران قد توقف... وأنه ليست هناك خطط لتنفيذ إعدامات ...أُبلغت بذلك من مصادر موثوقة وسنتحقق من الأمر".وفي وقت سابق نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن ترامب قوله إنه "على اتصال مع قادة المعارضة الإيرانية"، كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي اطّلع على خيارات محتملة لشن هجمات ضد إيران على خلفية الاحتجاجات الجارية هناك، وأنه يدرس بجدية إمكانية الموافقة على ضربات.وانطلقت الاحتجاجات في إيران، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة التومان الإيراني، وتركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.ولاحقا تحولت الاحتجاجات في مدن إيرانية عدة إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعا سياسيا، موجهة سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضا.الأمن القومي الإيراني: القوات المسلحة أعدت خططها للرد على أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي محتملوزير الدفاع الإيراني: أي دولة تسهل الهجوم علينا أو تمنح قواعد للعدو لتنفيذ الهجوم ستكون هدفا مشروعاترامب يقول إنه على اتصال بقادة المعارضة الإيرانية
https://sarabic.ae/20260114/عراقجي-في-اتصال-مع-فيدان-وابن-زايد-عناصر-إرهابية-مدعومة-من-أمريكا-وإسرائيل-تحرض-على-العنف-في-إيران-1109220037.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109160862_0:0:1436:1077_1920x0_80_0_0_60564eead81fb1f40713b307374cd337.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ايران اليوم, احتجاجات
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ايران اليوم, احتجاجات
ترامب يقول إنه أُبلغ بتوقف "عمليات القتل" في إيران وأنه ليست هناك خطط لتنفيذ إعدامات
صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه أُبلغ "من مصادر موثوقة" بأن "عمليات القتل المزعومة في إيران قد توقفت، وأن السلطات الإيرانية لا تعتزم تنفيذ إعدامات".
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض: "أُبلغنا أن القتل في إيران قد توقف... وأنه ليست هناك خطط لتنفيذ إعدامات ...أُبلغت بذلك من مصادر موثوقة وسنتحقق من الأمر".
وفي وقت سابق نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن ترامب قوله إنه "على اتصال مع قادة المعارضة الإيرانية"، كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي اطّلع على خيارات محتملة لشن هجمات ضد إيران على خلفية الاحتجاجات الجارية هناك، وأنه يدرس بجدية إمكانية الموافقة على ضربات.
وكان حذر ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قُتل المتظاهرون، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.
وانطلقت الاحتجاجات في إيران، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة التومان الإيراني
، وتركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.
ولاحقا تحولت الاحتجاجات في مدن إيرانية عدة إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعا سياسيا، موجهة سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضا.