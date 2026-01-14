https://sarabic.ae/20260114/ترامب-يقول-إنه-أُبلغ-بتوقف-عمليات-القتل-في-إيران-وأنه-ليست-هناك-خطط-لتنفيذ-إعدامات-1109248861.html

ترامب يقول إنه أُبلغ بتوقف "عمليات القتل" في إيران وأنه ليست هناك خطط لتنفيذ إعدامات

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه أُبلغ "من مصادر موثوقة" بأن "عمليات القتل المزعومة في إيران قد توقفت، وأن السلطات الإيرانية لا تعتزم تنفيذ إعدامات". 14.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض: "أُبلغنا أن القتل في إيران قد توقف... وأنه ليست هناك خطط لتنفيذ إعدامات ...أُبلغت بذلك من مصادر موثوقة وسنتحقق من الأمر".وفي وقت سابق نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن ترامب قوله إنه "على اتصال مع قادة المعارضة الإيرانية"، كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي اطّلع على خيارات محتملة لشن هجمات ضد إيران على خلفية الاحتجاجات الجارية هناك، وأنه يدرس بجدية إمكانية الموافقة على ضربات.وانطلقت الاحتجاجات في إيران، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة التومان الإيراني، وتركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.ولاحقا تحولت الاحتجاجات في مدن إيرانية عدة إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعا سياسيا، موجهة سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضا.الأمن القومي الإيراني: القوات المسلحة أعدت خططها للرد على أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي محتملوزير الدفاع الإيراني: أي دولة تسهل الهجوم علينا أو تمنح قواعد للعدو لتنفيذ الهجوم ستكون هدفا مشروعاترامب يقول إنه على اتصال بقادة المعارضة الإيرانية

