وزير الدفاع الإيراني: أي دولة تسهل الهجوم علينا أو تمنح قواعد للعدو لتنفيذ الهجوم ستكون هدفا مشروعا

وزير الدفاع الإيراني: أي دولة تسهل الهجوم علينا أو تمنح قواعد للعدو لتنفيذ الهجوم ستكون هدفا مشروعا

أكد وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده، اليوم الاثنين، أن أي دولة تسهل الهجوم على إيران أو تمنح قواعد لتنفيذ هجوم عليها ستكون هدفا مشروعا للقوات الإيرانية. 12.01.2026, سبوتنيك عربي

وأشار زاده إلى أن إيران سيكون لديها مفاجآت عسكرية موجعة في ردها على أي هجوم.وأضاف أن إيران "ستهاجم مصالح العدو في أي مكان في حال أي اعتداء على مصالحها الوطنية" وأضاف في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية: "لا يمكن الجمع بين أفكار واشنطن المطروحة وإطلاقها تهديدات ضد إيران"، مضيفا: "لدينا استعداد عسكري كبير وواسع مقارنة بما كان خلال الحرب الأخيرة".وتابع: "إسرائيل والولايات المتحدة تستخدمان محاولات زعزعة استقرار الوضع في إيران لتحقيق ما لم تتمكنا من تحقيقه عبر الحرب".الأمن القومي الإيراني: القوات المسلحة أعدت خططها للرد على أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي محتملترامب يقول إنه على اتصال بقادة المعارضة الإيرانية

