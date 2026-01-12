https://sarabic.ae/20260112/وزير-الدفاع-الإيراني-أي-دولة-تسهل-الهجوم-علينا-أو-تمنح-قواعد-للعدو-لتنفيذ-الهجوم-ستكون-هدفا-مشروعا-1109170390.html
وزير الدفاع الإيراني: أي دولة تسهل الهجوم علينا أو تمنح قواعد للعدو لتنفيذ الهجوم ستكون هدفا مشروعا
أكد وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده، اليوم الاثنين، أن أي دولة تسهل الهجوم على إيران أو تمنح قواعد لتنفيذ هجوم عليها ستكون هدفا مشروعا للقوات الإيرانية.
وأشار زاده إلى أن إيران سيكون لديها مفاجآت عسكرية موجعة في ردها على أي هجوم.وأضاف أن إيران "ستهاجم مصالح العدو في أي مكان في حال أي اعتداء على مصالحها الوطنية" وأضاف في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية: "لا يمكن الجمع بين أفكار واشنطن المطروحة وإطلاقها تهديدات ضد إيران"، مضيفا: "لدينا استعداد عسكري كبير وواسع مقارنة بما كان خلال الحرب الأخيرة".وتابع: "إسرائيل والولايات المتحدة تستخدمان محاولات زعزعة استقرار الوضع في إيران لتحقيق ما لم تتمكنا من تحقيقه عبر الحرب".
19:17 GMT 12.01.2026 (تم التحديث: 19:40 GMT 12.01.2026)
أكد وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده، اليوم الاثنين، أن أي دولة تسهل الهجوم على إيران أو تمنح قواعد لتنفيذ هجوم عليها ستكون هدفا مشروعا للقوات الإيرانية.
وأشار زاده إلى أن إيران سيكون لديها مفاجآت عسكرية موجعة في ردها على أي هجوم.
وأضاف أن إيران "ستهاجم مصالح العدو في أي مكان في حال أي اعتداء على مصالحها الوطنية"
كذلك صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن هناك من يحاول جر واشنطن للحرب بهدف تحقيق مصالح إسرائيل، مضيفا: "إذا أرادت واشنطن اختبار الخيار العسكري الذي اختبرته سابقا فنحن مستعدون له".
وأضاف في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية: "لا يمكن الجمع بين أفكار واشنطن المطروحة وإطلاقها تهديدات ضد إيران"، مضيفا: "لدينا استعداد عسكري كبير وواسع مقارنة بما كان خلال الحرب الأخيرة".
وتابع: "إسرائيل والولايات المتحدة تستخدمان محاولات زعزعة استقرار الوضع في إيران لتحقيق ما لم تتمكنا من تحقيقه عبر الحرب".