عراقجي: إذا أرادت واشنطن الحرب فإيران مستعدة لها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تأكيد تركي على قرب الاتفاق حول أوكرانيا.. اتفاق بين الجيش وقسد على وقف العمليات في حلب
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260112/عراقجي-هناك-من-يحاول-جر-واشنطن-للحرب-بهدف-تحقيق-مصالح-إسرائيل-1109167546.html
عراقجي: إذا أرادت واشنطن الحرب فإيران مستعدة لها
عراقجي: إذا أرادت واشنطن الحرب فإيران مستعدة لها
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن هناك من يحاول جر واشنطن للحرب بهدف تحقيق مصالح إسرائيل، مضيفا: "إذا أرادت واشنطن اختبار الخيار العسكري الذي... 12.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-12T17:09+0000
2026-01-12T17:57+0000
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067494_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_49814a8c8117d71a5d35fa0bbbd2438f.jpg
طهران - سبوتنيك. وأضاف في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية: "لا يمكن الجمع بين أفكار واشنطن المطروحة وإطلاقها تهديدات ضد إيران"، مضيفا: "لدينا استعداد عسكري كبير وواسع مقارنة بما كان خلال الحرب الأخيرة".وتابع: "إسرائيل والولايات المتحدة تستخدمان محاولات زعزعة استقرار الوضع في إيران لتحقيق ما لم تتمكنا من تحقيقه عبر الحرب".وتابع عراقجي: "اعترفت الحكومة الإيرانية بالاحتجاجات وأجرت محادثات مع ممثلي المتظاهرين، والتقى الرئيس بهم".وأكد أن طهران لن تسمح للجماعات الإرهابية المدعومة من الخارج، "وخاصة إسرائيل"، بمواصلة أنشطتها، مضيفا: "إيران مستعدة للتفاوض بشأن البرنامج النووي في حال عدم وجود تهديدات".وقال وزير خارجية إيران: "طهران تبحث إمكانية الاجتماع مع مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، بالإضافة إلى أفكار أخرى اقترحها وزير خارجية الولايات المتحدة".وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قال عراقجي إن التظاهرات التي شهدتها إيران تحولت في بعض المناطق إلى أعمال عنف، مؤكدا أن قوات الأمن تعاملت معها "بهدوء".
https://sarabic.ae/20260112/عراقجي-الوضع-في-إيران-تحت-السيطرة-ولدينا-أدلة-على-تدخلات-خارجية-في-الاحتجاجات-1109145305.html
https://sarabic.ae/20260112/إيران-تتهم-واشنطن-وتل-أبيب-بالتدخل-في-الاحتجاجات-وتؤكد-استمرار-قنوات-الاتصال-1109149159.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067494_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_825a38b3f2ced6edddbac280bd7c4619.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم
أخبار العالم الآن, العالم

عراقجي: إذا أرادت واشنطن الحرب فإيران مستعدة لها

17:09 GMT 12.01.2026 (تم التحديث: 17:57 GMT 12.01.2026)
© Sputnik . Abdul Kader AlBayوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن هناك من يحاول جر واشنطن للحرب بهدف تحقيق مصالح إسرائيل، مضيفا: "إذا أرادت واشنطن اختبار الخيار العسكري الذي اختبرته سابقا فنحن مستعدون له".
طهران - سبوتنيك. وأضاف في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية: "لا يمكن الجمع بين أفكار واشنطن المطروحة وإطلاقها تهديدات ضد إيران"، مضيفا: "لدينا استعداد عسكري كبير وواسع مقارنة بما كان خلال الحرب الأخيرة".
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
عراقجي: الوضع في إيران تحت السيطرة ولدينا أدلة على تدخلات خارجية في الاحتجاجات
07:42 GMT
وتابع: "إسرائيل والولايات المتحدة تستخدمان محاولات زعزعة استقرار الوضع في إيران لتحقيق ما لم تتمكنا من تحقيقه عبر الحرب".

وقال عباس عراقجي: "تسلل إرهابيون مدربون إلى صفوف المتظاهرين"، مؤكدا أن "هدف منظمي عمليات القتل خلال الاحتجاجات كان جر الولايات المتحدة إلى حرب مع طهران".

وتابع عراقجي: "اعترفت الحكومة الإيرانية بالاحتجاجات وأجرت محادثات مع ممثلي المتظاهرين، والتقى الرئيس بهم".
وأكد أن طهران لن تسمح للجماعات الإرهابية المدعومة من الخارج، "وخاصة إسرائيل"، بمواصلة أنشطتها، مضيفا: "إيران مستعدة للتفاوض بشأن البرنامج النووي في حال عدم وجود تهديدات".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
إيران تتهم واشنطن وتل أبيب بالتدخل في الاحتجاجات وتؤكد استمرار قنوات الاتصال
09:27 GMT
وقال وزير خارجية إيران: "طهران تبحث إمكانية الاجتماع مع مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، بالإضافة إلى أفكار أخرى اقترحها وزير خارجية الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قال عراقجي إن التظاهرات التي شهدتها إيران تحولت في بعض المناطق إلى أعمال عنف، مؤكدا أن قوات الأمن تعاملت معها "بهدوء".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала