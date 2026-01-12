https://sarabic.ae/20260112/عراقجي-هناك-من-يحاول-جر-واشنطن-للحرب-بهدف-تحقيق-مصالح-إسرائيل-1109167546.html
عراقجي: إذا أرادت واشنطن الحرب فإيران مستعدة لها
عراقجي: إذا أرادت واشنطن الحرب فإيران مستعدة لها
صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن هناك من يحاول جر واشنطن للحرب بهدف تحقيق مصالح إسرائيل، مضيفا: "إذا أرادت واشنطن اختبار الخيار العسكري الذي...
طهران - سبوتنيك. وأضاف في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية: "لا يمكن الجمع بين أفكار واشنطن المطروحة وإطلاقها تهديدات ضد إيران"، مضيفا: "لدينا استعداد عسكري كبير وواسع مقارنة بما كان خلال الحرب الأخيرة".وتابع: "إسرائيل والولايات المتحدة تستخدمان محاولات زعزعة استقرار الوضع في إيران لتحقيق ما لم تتمكنا من تحقيقه عبر الحرب".وتابع عراقجي: "اعترفت الحكومة الإيرانية بالاحتجاجات وأجرت محادثات مع ممثلي المتظاهرين، والتقى الرئيس بهم".وأكد أن طهران لن تسمح للجماعات الإرهابية المدعومة من الخارج، "وخاصة إسرائيل"، بمواصلة أنشطتها، مضيفا: "إيران مستعدة للتفاوض بشأن البرنامج النووي في حال عدم وجود تهديدات".وقال وزير خارجية إيران: "طهران تبحث إمكانية الاجتماع مع مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، بالإضافة إلى أفكار أخرى اقترحها وزير خارجية الولايات المتحدة".وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قال عراقجي إن التظاهرات التي شهدتها إيران تحولت في بعض المناطق إلى أعمال عنف، مؤكدا أن قوات الأمن تعاملت معها "بهدوء".
عراقجي: إذا أرادت واشنطن الحرب فإيران مستعدة لها
17:09 GMT 12.01.2026 (تم التحديث: 17:57 GMT 12.01.2026)
صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن هناك من يحاول جر واشنطن للحرب بهدف تحقيق مصالح إسرائيل، مضيفا: "إذا أرادت واشنطن اختبار الخيار العسكري الذي اختبرته سابقا فنحن مستعدون له".
طهران - سبوتنيك
. وأضاف في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية: "لا يمكن الجمع بين أفكار واشنطن المطروحة وإطلاقها تهديدات ضد إيران"، مضيفا: "لدينا استعداد عسكري كبير وواسع مقارنة بما كان خلال الحرب الأخيرة".
وتابع: "إسرائيل والولايات المتحدة تستخدمان محاولات زعزعة استقرار الوضع في إيران لتحقيق ما لم تتمكنا من تحقيقه عبر الحرب".
وقال عباس عراقجي: "تسلل إرهابيون مدربون إلى صفوف المتظاهرين"، مؤكدا أن "هدف منظمي عمليات القتل خلال الاحتجاجات كان جر الولايات المتحدة إلى حرب مع طهران".
وتابع عراقجي: "اعترفت الحكومة الإيرانية بالاحتجاجات وأجرت محادثات مع ممثلي المتظاهرين، والتقى الرئيس بهم".
وأكد أن طهران لن تسمح للجماعات الإرهابية المدعومة من الخارج
، "وخاصة إسرائيل"، بمواصلة أنشطتها، مضيفا: "إيران مستعدة للتفاوض بشأن البرنامج النووي في حال عدم وجود تهديدات".
وقال وزير خارجية إيران: "طهران تبحث إمكانية الاجتماع مع مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، بالإضافة إلى أفكار أخرى اقترحها وزير خارجية الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قال عراقجي إن التظاهرات التي شهدتها إيران تحولت في بعض المناطق إلى أعمال عنف، مؤكدا أن قوات الأمن تعاملت معها "بهدوء".