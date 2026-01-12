https://sarabic.ae/20260112/عراقجي-هناك-من-يحاول-جر-واشنطن-للحرب-بهدف-تحقيق-مصالح-إسرائيل-1109167546.html

عراقجي: إذا أرادت واشنطن الحرب فإيران مستعدة لها

عراقجي: إذا أرادت واشنطن الحرب فإيران مستعدة لها

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن هناك من يحاول جر واشنطن للحرب بهدف تحقيق مصالح إسرائيل، مضيفا: "إذا أرادت واشنطن اختبار الخيار العسكري الذي... 12.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-12T17:09+0000

2026-01-12T17:09+0000

2026-01-12T17:57+0000

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067494_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_49814a8c8117d71a5d35fa0bbbd2438f.jpg

طهران - سبوتنيك. وأضاف في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية: "لا يمكن الجمع بين أفكار واشنطن المطروحة وإطلاقها تهديدات ضد إيران"، مضيفا: "لدينا استعداد عسكري كبير وواسع مقارنة بما كان خلال الحرب الأخيرة".وتابع: "إسرائيل والولايات المتحدة تستخدمان محاولات زعزعة استقرار الوضع في إيران لتحقيق ما لم تتمكنا من تحقيقه عبر الحرب".وتابع عراقجي: "اعترفت الحكومة الإيرانية بالاحتجاجات وأجرت محادثات مع ممثلي المتظاهرين، والتقى الرئيس بهم".وأكد أن طهران لن تسمح للجماعات الإرهابية المدعومة من الخارج، "وخاصة إسرائيل"، بمواصلة أنشطتها، مضيفا: "إيران مستعدة للتفاوض بشأن البرنامج النووي في حال عدم وجود تهديدات".وقال وزير خارجية إيران: "طهران تبحث إمكانية الاجتماع مع مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، بالإضافة إلى أفكار أخرى اقترحها وزير خارجية الولايات المتحدة".وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قال عراقجي إن التظاهرات التي شهدتها إيران تحولت في بعض المناطق إلى أعمال عنف، مؤكدا أن قوات الأمن تعاملت معها "بهدوء".

https://sarabic.ae/20260112/عراقجي-الوضع-في-إيران-تحت-السيطرة-ولدينا-أدلة-على-تدخلات-خارجية-في-الاحتجاجات-1109145305.html

https://sarabic.ae/20260112/إيران-تتهم-واشنطن-وتل-أبيب-بالتدخل-في-الاحتجاجات-وتؤكد-استمرار-قنوات-الاتصال-1109149159.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم