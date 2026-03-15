تغطية مباشرة لليوم الـ16 من الحرب على إيران.. ترامب يحسم قراره وطهران تطلق الموجة الـ53.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لليوم الـ16 من الحرب على إيران.. ترامب يحسم قراره وطهران تطلق الموجة الـ53.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
دخلت الحرب على إيران يومها الـ16، وسط تصعيد مستمر، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة الـ53 من الصواريخ البالستية، مستهدفًا مواقع إسرائيلية و3 قواعد...
2026-03-15T06:24+0000
2026-03-15T06:24+0000
2026-03-15T06:49+0000
وفي المقابل، نفذ الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع القوات الأمريكية غارات عنيفة استهدفت أكثر من 200 موقع حيوي في طهران وأصفهان خلال 24 ساعة، وسط تحذيرات من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن "أي استهداف لمنشآت الطاقة الإيرانية سيُقابل بضربات مباشرة تستهدف منشآت الشركات الأمريكية في المنطقة"، مؤكدًا أن بنك أهداف بلاده "سيتوسع ليشمل الاستثمارات الأمريكية بالكامل"، على حد قوله.سياسيًا، قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الطريق أمام التكهنات بتهدئة قريبة، مؤكدًا لشبكة "إن بي سي نيوز"، رفضه لأي صفقة مع طهران، في الوقت الراهن، لأن "شروطها ليست جيدة"، وفق تعبيره. ووضع ترامب شرطًا يعتبره مراقبون "تعجيزيًا" للحل السياسي، متمثلًا في التخلي الإيراني الكامل والنهائي عن الطموحات النووية، ما يشير إلى استمرار العمليات القتالية واسعة النطاق.وسائل إعلام إسرائيلية: 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه حيفا في الدفعة الأخيرةالجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في النقب جنوبي إسرائيل وحيفا شمالا بعد رصد إطلاق صواريخالحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ الموجة الـ53 من عملية "الوعد الصادق 4"البيت الأبيض يعلن تدمير أكثر من 65 سفينة للقوات البحرية الإيرانية منذ بدء العملية العسكريةوزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 4 مسيرات في منطقة الرياض.أعلن مكتب المدعي العام المركزي في محافظة أذربيجان الغربية بإيران، اليوم الأحد، عن اعتقال 20 شخصا في مدينة أورميا، بتهمة "الارتباط بإسرائيل والتعاون معها".
إيران
أخبار إيران
واشنطن
إيران, أخبار إيران, طهران, واشنطن, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط, ترامب
تغطية مباشرة لليوم الـ16 من الحرب على إيران.. ترامب يحسم قراره وطهران تطلق الموجة الـ53.. صور وفيديو
06:24 GMT 15.03.2026 (تم التحديث: 06:49 GMT 15.03.2026)
دخلت الحرب على إيران يومها الـ16، وسط تصعيد مستمر، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة الـ53 من الصواريخ البالستية، مستهدفًا مواقع إسرائيلية و3 قواعد أمريكية بالمنطقة. وأفادت تقارير إسرائيلية بشن هجمات متزامنة من إيران ولبنان، طالت العمق الإسرائيلي، منذ منتصف الليل، ما أسفر عن إصابات مباشرة.
وفي المقابل، نفذ الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع القوات الأمريكية غارات عنيفة استهدفت أكثر من 200 موقع حيوي في طهران وأصفهان خلال 24 ساعة، وسط تحذيرات من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن "أي استهداف لمنشآت الطاقة الإيرانية سيُقابل بضربات مباشرة تستهدف منشآت الشركات الأمريكية في المنطقة"، مؤكدًا أن بنك أهداف بلاده "سيتوسع ليشمل الاستثمارات الأمريكية بالكامل"، على حد قوله.
سياسيًا، قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الطريق أمام التكهنات بتهدئة قريبة، مؤكدًا لشبكة "إن بي سي نيوز"، رفضه لأي صفقة مع طهران، في الوقت الراهن، لأن "شروطها ليست جيدة"، وفق تعبيره. ووضع ترامب شرطًا يعتبره مراقبون "تعجيزيًا" للحل السياسي، متمثلًا في التخلي الإيراني الكامل والنهائي عن الطموحات النووية، ما يشير إلى استمرار العمليات القتالية واسعة النطاق.
وسائل إعلام إسرائيلية: 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه حيفا في الدفعة الأخيرة
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في النقب جنوبي إسرائيل وحيفا شمالا بعد رصد إطلاق صواريخ
الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ الموجة الـ53 من عملية "الوعد الصادق 4"
البيت الأبيض يعلن تدمير أكثر من 65 سفينة للقوات البحرية الإيرانية منذ بدء العملية العسكرية
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 4 مسيرات في منطقة الرياض.
أعلن مكتب المدعي العام المركزي في محافظة أذربيجان الغربية بإيران، اليوم الأحد، عن اعتقال 20 شخصا في مدينة أورميا، بتهمة "الارتباط بإسرائيل والتعاون معها".