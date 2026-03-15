إعلام: إسرائيل تعاني من نقص في الصواريخ الاعتراضية

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير أمريكية، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن إسرائيل "تعاني نقصًا حادًا في الصواريخ الاعتراضية للصواريخ البالستية" مع استمرار الحرب ضد إيران. 15.03.2026, سبوتنيك عربي

وقالت التقارير: "أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة، قبل أيام، بأنها تواجه نقصًا حادًا في صواريخ اعتراض الصواريخ البالستية، بسبب الصراع المستمر مع إيران".وكشف موقع "سيمافور" الإخباري الأمريكي، أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية طويلة المدى تعرضت لضغط كبير نتيجة الهجمات الإيرانية، حيث أفادت تقارير بأن إيران بدأت بإضافة ذخائر عنقودية إلى صواريخها، ما قد يزيد من استنزاف المخزون الإسرائيلي.وأوضح المسؤول الأمريكي: "لدينا كل ما نحتاجه لحماية قواعدنا وأفرادنا ومصالحنا في المنطقة"، مضيفًا أن إسرائيل "تبحث عن حلول لمعالجة النقص في الصواريخ الاعتراضية".وفي هذا السياق، أشار مراقبون ومتخصصون إلى أنه من غير المعروف ما إذا كانت الولايات المتحدة ستبيع أو ستشارك صواريخها مع إسرائيل، لأن ذلك سيؤثر على وضع إمدادات الذخيرة لديها.وتبحث إسرائيل عن حلول لتعويض نقص الصواريخ الاعتراضية خلال الحرب، مع أن واشنطن ضمنت في الماضي توفير أصول الدفاع الصاروخي ضمن المساعدات العسكرية لإسرائيل.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيرانيترامب: دمرنا 100% من قدرات إيران العسكريةترامب: امتلاك إيران سلاحا نوويا سيؤدي إلى محو إسرائيل من الخريطة

