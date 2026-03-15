الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ "ضربات ليلية" على إيران بواسطة قاذفات "بي-52"

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأحد، إقلاع قاذفة "بي-52 ستراتوفورتريس" التابعة لسلاح الجو الأمريكي، في "مهمة ليلية" ضمن إطار العملية... 15.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-15T04:53+0000

ونشرت القيادة العسكرية الأمريكية، صباح اليوم الأحد، بيانا مقتضبا عبر منصة "إكس"، أوضحت من خلاله أن الضربات الأمريكية مستمرة بوتيرة "غير متوقعة وديناميكية وحاسمة"، في إشارة إلى اتساع نطاق العمليات وتنوع أهدافها.وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه "غير مستعدّ لعقد صفقة مع إيران"، مشيرًا إلى أن الشروط "ليست جيدة بما فيه الكفاية"، وفق تعبيره، وقال: "إيران تريد عقد صفقة، وأنا لا أريدها لأن الشروط ليست جيدة بعد بما فيه الكفاية".وتابع: "سنتعامل بجدّية بالغة مع تنظيف المضيق (هرمز)، ونعتقد أن الدول الأخرى التي مُنعت من الحصول على النفط ستنضم إلينا".كما أشار ترامب، في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية، إلى إنه "من غير الواضح ما إذا كانت إيران تقوم بزرع الألغام في مضيق هرمز"، على حد قوله.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني

https://sarabic.ae/20260314/-مقتل-أكثر-من-15-إيرانيا-في-غارة-جوية-استهدفت-منطقة-صناعية--1111502136.html

