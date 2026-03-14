https://sarabic.ae/20260314/-مقتل-أكثر-من-15-إيرانيا-في-غارة-جوية-استهدفت-منطقة-صناعية--1111502136.html
مقتل أكثر من 15 إيرانيا في غارة جوية استهدفت منطقة صناعية
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة أنباء إيرانية بمقتل ما لا يقل عن ١٥ شخصاً في غارة صاروخية أمريكية إسرائيلية استهدفت منطقة صناعية وسط إيران. 14.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-14T21:29+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
اسرائيل
أخبار ايران اليوم
الحرب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111211395_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_aa432b4a42b429d3d9dbdf2e22a5d98c.jpg
وذكرت الوكالة أن الغارة وقعت قبل نحو ساعة من يوم السبت في محافظة أصفهان. وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.إيران تهدد باستهداف شركات مرتبطة بأمريكا في المنطقة إذا ضربت منشآتها النفطيةتقارير أمريكية: آلاف من أفراد قوات الـ"مارينز" في طريقهم إلى الشرق الأوسط
الولايات المتحدة الأمريكية
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111211395_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_ed1e93adc0aae0b6620c4af23621581f.jpg
وكان أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إيران ستستهدف الشركات التي تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية حصصًا فيها داخل المنطقة إذا تعرضت المنشآت الإيرانية لأي هجوم.
