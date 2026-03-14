تغطية مباشرة لليوم 15 من الحرب على إيران.. واشنطن تضرب "خرج" وهجوم على سفارتها ببغداد.. صور وفيديو
إيران تهدد باستهداف شركات مرتبطة بأمريكا في المنطقة إذا ضربت منشآتها النفطية
إيران تهدد باستهداف شركات مرتبطة بأمريكا في المنطقة إذا ضربت منشآتها النفطية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أن إيران ستستهدف الشركات التي تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية حصصًا فيها داخل المنطقة إذا تعرضت المنشآت... 14.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-14T15:43+0000
2026-03-14T15:43+0000
وأضاف عراقجي أن "القوات الإيرانية سترد على أي هجمات تستهدف منشآت الطاقة الإيرانية"، مؤكدًا أن بلاده لن تترك مثل هذه الضربات دون رد.وأوضح أن "مضيق هرمز مغلق أمام ناقلات وسفن الأعداء وحلفائهم فقط"، مشيرًا إلى أن بعض السفن تفضل عدم المرور عبر المضيق لدواعٍ أمنية، ولا علاقة لإيران بهذا القرار.وقال وزير الخارجية الإيراني إن "الهجوم على جزيرة خرج نُفِّذ من أراضي دول مجاورة"، مضيفًا أن "الهجمات الأمريكية الأخيرة انطلقت من رأس الخيمة ومنطقة قريبة من دبي".وفي ما يتعلق بالعلاقات الدولية، شدد على أن روسيا والصين شريكان استراتيجيان لإيران، وأن هذه الشراكة مستمرة بما في ذلك التعاون العسكري.وكان الجيش الإيراني توعّد في وقت سابق اليوم، بتحويل منشآت النفط والطاقة المرتبطة بالولايات المتحدة في الشرق الأوسط "إلى رماد"، وفق تعبيره، ردًا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمهاجمة البنية التحتية النفطية لطهران في جزيرة "خرج".وأعلن متحدث باسم "مقر خاتم الأنبياء" (القيادة العسكرية المركزية للعمليات الإيرانية)، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية: "ستُدمّر فورًا كل منشآت الطاقة والمنشآت النفطية والاقتصادية التابعة لشركات نفط في المنطقة تملكها جزئيًا الولايات المتحدة أو تتعاون معها وستحوَّل إلى رماد".وفي وقت سابق من اليوم، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بضرب البنية التحتية النفطية في جزيرة "خرج" الإيرانية، "إذا تمت إعاقة حرية الملاحة في مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية "دمرت كل هدف عسكري في الجزيرة"، وفق قوله.وقال ترامب في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "قبل لحظات، وبناءً على توجيهاتي، نفذت القيادة المركزية للولايات المتحدة إحدى أقوى غارات القصف في تاريخ الشرق الأوسط، ودمرت بالكامل كل الأهداف العسكرية في جوهرة التاج الإيرانية، جزيرة "خرج". أسلحتنا هي الأقوى والأكثر تطورًا التي عرفها العالم على الإطلاق".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
إيران تهدد باستهداف شركات مرتبطة بأمريكا في المنطقة إذا ضربت منشآتها النفطية

15:43 GMT 14.03.2026
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أن إيران ستستهدف الشركات التي تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية حصصًا فيها داخل المنطقة إذا تعرضت المنشآت الإيرانية لأي هجوم.
وأضاف عراقجي أن "القوات الإيرانية سترد على أي هجمات تستهدف منشآت الطاقة الإيرانية"، مؤكدًا أن بلاده لن تترك مثل هذه الضربات دون رد.
وأوضح أن "مضيق هرمز مغلق أمام ناقلات وسفن الأعداء وحلفائهم فقط"، مشيرًا إلى أن بعض السفن تفضل عدم المرور عبر المضيق لدواعٍ أمنية، ولا علاقة لإيران بهذا القرار.
أعمدة الدخان تتصاعد خلال الغارات الإسرائيلية على بيروت، في أعقاب تصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 12 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2026
وقال وزير الخارجية الإيراني إن "الهجوم على جزيرة خرج نُفِّذ من أراضي دول مجاورة"، مضيفًا أن "الهجمات الأمريكية الأخيرة انطلقت من رأس الخيمة ومنطقة قريبة من دبي".
وأكد عراقجي، أن "إيران سترد على هذه الهجمات، لكنها ستكون حذرة لتجنب استهداف المناطق المكتظة بالسكان".
وفي ما يتعلق بالعلاقات الدولية، شدد على أن روسيا والصين شريكان استراتيجيان لإيران، وأن هذه الشراكة مستمرة بما في ذلك التعاون العسكري.
وكان الجيش الإيراني توعّد في وقت سابق اليوم، بتحويل منشآت النفط والطاقة المرتبطة بالولايات المتحدة في الشرق الأوسط "إلى رماد"، وفق تعبيره، ردًا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمهاجمة البنية التحتية النفطية لطهران في جزيرة "خرج".
وأعلن متحدث باسم "مقر خاتم الأنبياء" (القيادة العسكرية المركزية للعمليات الإيرانية)، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية: "ستُدمّر فورًا كل منشآت الطاقة والمنشآت النفطية والاقتصادية التابعة لشركات نفط في المنطقة تملكها جزئيًا الولايات المتحدة أو تتعاون معها وستحوَّل إلى رماد".
وفي وقت سابق من اليوم، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بضرب البنية التحتية النفطية في جزيرة "خرج" الإيرانية، "إذا تمت إعاقة حرية الملاحة في مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية "دمرت كل هدف عسكري في الجزيرة"، وفق قوله.
وقال ترامب في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "قبل لحظات، وبناءً على توجيهاتي، نفذت القيادة المركزية للولايات المتحدة إحدى أقوى غارات القصف في تاريخ الشرق الأوسط، ودمرت بالكامل كل الأهداف العسكرية في جوهرة التاج الإيرانية، جزيرة "خرج". أسلحتنا هي الأقوى والأكثر تطورًا التي عرفها العالم على الإطلاق".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
