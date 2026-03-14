تغطية مباشرة لليوم 15 من الحرب على إيران.. واشنطن تضرب "خرج" وهجوم على سفارتها ببغداد.. صور وفيديو
ترامب: دمرنا 100% من قدرات إيران العسكرية
ترامب: دمرنا 100% من قدرات إيران العسكرية
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن عدداً من الدول، وخصوصاً تلك المتضررة من أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز، ستقوم بإرسال سفن حربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة... 14.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-14T15:00+0000
2026-03-14T15:00+0000
وقال ترامب، إن "الضربات الأمريكية دمرت 100% من قدرات إيران"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه "من السهل على إيران تنفيذ هجمات محدودة مثل إطلاق طائرات مسيّرة أو زرع ألغام بحرية أو إطلاق صواريخ قصيرة المدى".وأعرب عن أمله في أن "تشارك عدة دول في تأمين المضيق، من بينها الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا"، مؤكداً أن "الهدف هو منع تحول مضيق هرمز إلى مصدر تهديد للملاحة الدولية".وأكد الرئيس الأمريكي أن "الولايات المتحدة ستواصل قصف السواحل واستهداف الزوارق والسفن الإيرانية بشكل مكثف"، مشدداً على أن بلاده تعمل على جعل مضيق هرمز آمناً في أقرب وقت.ونفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الجمعة الماضي، تقريرا أمريكيا يزعم أن الولايات المتحدة قللت من شأن استعداد إيران للسيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي، ردا على الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية.وأكدت أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اطلع على الأمر بالكامل، ولن يسمح لإيران بعرقلة حرية الملاحة وتدفق الطاقة عبر المضيق.وأضافت ليفيت: "من المخزي حقا أن نشهد هذا من وسائل الإعلام، وسنواصل التصدي له".وتوقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز تقريبا، بعد أن شنت أمريكا وإسرائيل غارات جوية على أهداف في إيران في 28 فبراير/ شباط 2026، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردت إيران بشن غارات على أراضٍ إسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في أنحاء الشرق الأوسط.وفي وقت سابق، صرح المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرفاني بأن إيران لا تنوي إغلاق مضيق هرمز، لكن من حقها الحفاظ على السلام في هذا الممر المائي الحيوي.
https://sarabic.ae/20260312/إيران-تنفي-زرع-ألغام-في-مضيق-هرمز-1111413043.html
https://sarabic.ae/20260312/طهران-على-السفن-الراغبة-في-استخدام-مضيق-هرمز-الحصول-على-موافقة-إيرانية-1111415307.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

ترامب: دمرنا 100% من قدرات إيران العسكرية

15:00 GMT 14.03.2026
© REUTERSأعمدة الدخان تتصاعد خلال الغارات الإسرائيلية على بيروت، في أعقاب تصعيد بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 12 مارس/ آذار 2026
أعمدة الدخان تتصاعد خلال الغارات الإسرائيلية على بيروت، في أعقاب تصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 12 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2026
كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن عدداً من الدول، وخصوصاً تلك المتضررة من أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز، ستقوم بإرسال سفن حربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة لضمان بقاء المضيق آمناً أمام حركة الملاحة.
وقال ترامب، إن "الضربات الأمريكية دمرت 100% من قدرات إيران"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه "من السهل على إيران تنفيذ هجمات محدودة مثل إطلاق طائرات مسيّرة أو زرع ألغام بحرية أو إطلاق صواريخ قصيرة المدى".
وأعرب عن أمله في أن "تشارك عدة دول في تأمين المضيق، من بينها الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا"، مؤكداً أن "الهدف هو منع تحول مضيق هرمز إلى مصدر تهديد للملاحة الدولية".
إيران تنفي زرع ألغام في مضيق هرمز
وأكد الرئيس الأمريكي أن "الولايات المتحدة ستواصل قصف السواحل واستهداف الزوارق والسفن الإيرانية بشكل مكثف"، مشدداً على أن بلاده تعمل على جعل مضيق هرمز آمناً في أقرب وقت.
ونفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الجمعة الماضي، تقريرا أمريكيا يزعم أن الولايات المتحدة قللت من شأن استعداد إيران للسيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي، ردا على الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية.
وكتبت ليفيت على منصة "إكس": "هذه القصة أخبار كاذبة تماما، الحقيقة هي أن البنتاغون كان يخطط لإغلاق إيران اليائس والمتهور لمضيق هرمز لعقود، وكان ذلك جزءا من تخطيط إدارة ترامب قبل إطلاق عملية "الغضب الملحمي" بفترة طويلة".
وأكدت أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اطلع على الأمر بالكامل، ولن يسمح لإيران بعرقلة حرية الملاحة وتدفق الطاقة عبر المضيق.
طهران: على السفن الراغبة في استخدام مضيق هرمز الحصول على موافقة إيرانية
وأضافت ليفيت: "من المخزي حقا أن نشهد هذا من وسائل الإعلام، وسنواصل التصدي له".
وتوقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز تقريبا، بعد أن شنت أمريكا وإسرائيل غارات جوية على أهداف في إيران في 28 فبراير/ شباط 2026، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردت إيران بشن غارات على أراضٍ إسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في أنحاء الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق، صرح المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرفاني بأن إيران لا تنوي إغلاق مضيق هرمز، لكن من حقها الحفاظ على السلام في هذا الممر المائي الحيوي.
