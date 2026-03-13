البيت الأبيض يؤكد أن واشنطن كانت مستعدة لتوقف حركة الملاحة في مضيق هرمز
نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الجمعة، تقريرا أمريكيا بزعم أن الولايات المتحدة قللت من شأن استعداد إيران للسيطرة على مضيق هرمز...
16:39 GMT 13.03.2026 (تم التحديث: 16:42 GMT 13.03.2026)
نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الجمعة، تقريرا أمريكيا بزعم أن الولايات المتحدة قللت من شأن استعداد إيران للسيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي، ردا على الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية.
وكتبت ليفيت على منصة "إكس": "هذه القصة أخبار كاذبة تماما، الحقيقة هي أن البنتاغون كان يخطط لإغلاق إيران اليائس والمتهور لمضيق هرمز لعقود، وكان ذلك جزءا من تخطيط إدارة ترامب قبل إطلاق عملية "الغضب الملحمي" بفترة طويلة".
وأكدت أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اطلع على الأمر بالكامل، ولن يسمح لإيران بعرقلة حرية الملاحة وتدفق الطاقة عبر المضيق.
وأضافت ليفيت: "من المخزي حقا أن نشهد هذا من وسائل الإعلام، وسنواصل التصدي له."
وتوقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز تقريبا، بعد أن شنت أمريكا وإسرائيل غارات جوية على أهداف في إيران في 28 فبراير/ شباط 2026، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردت إيران بشن غارات على أراضٍ إسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في أنحاء الشرق الأوسط.
وصرح المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرفاني، أمس الخميس، بأن إيران لا تنوي إغلاق مضيق هرمز، لكن من حقها الحفاظ على السلام في هذا الممر المائي الحيوي.