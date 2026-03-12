واشنطن تكشف سبب عدم استعداد البحرية الأمريكية لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لم يتوقع المتحاربون أن تصل الحرب على إيران إلى هذه الخطورة
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
10:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مصر ترفع أسعار المحروقات.. ودول شرق أفريقيا تبحث تحسين الظروف المعيشية لموطنيها
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
حقوقي: الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها وواشنطن تهدد القضاة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حدود العمل العسكري الإسرائيلي في إيران ولبنان
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
واشنطن تكشف سبب عدم استعداد البحرية الأمريكية لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز
واشنطن تكشف سبب عدم استعداد البحرية الأمريكية لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز
لكن أضاف رايت في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية أن البحرية تتوقع أن تشرع بتلك الخطوة بحلول نهاية الشهر الجاري، موضحا: "سيحدث قريبا نسبيا، لكن لا يمكننا القيام به الآن، ببساطة، لسنا مستعدين". وعندما سُئل عما إذا كان ذلك يعني أن هذا الاحتمال مطروح خلال الشهر المقبل، أشار وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت بالإيجاب، وقال: "أعتقد أن هذا هو الأرجح. سأكون في البنتاغون في وقت لاحق اليوم... هذا ما يعمل عليه الجيش". جاءت تصريحات رايت في وقت تتصاعد فيه المخاوف الاقتصادية العالمية بسبب التوتر في المنطقة والهجمات على السفن العابرة للمضيق، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط واقتراب سعر خام خام برنت من 100 دولار للبرميل، وسط تحذيرات إيرانية من احتمال وصول الأسعار إلى 200 دولار. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء ستفرج مجتمعة عن 400 مليون برميل من النفط لتهدئة الأسواق، بينما قررت أمريكا الإفراج عن 172 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية، في خطوة وصفها محللون بأنها حل مؤقت لأزمة أوسع في سوق الطاقة. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح في وقت سابق بأن البحرية الأمريكية قد ترافق ناقلات النفط عبر المضيق إذا لزم الأمر، فيما أوضح البيت الأبيض لاحقا أن البحرية لم تنفذ حتى الآن أي مهمة مرافقة، بعد منشور لوزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، على منصة "إكس" تم حذفه لاحقا، وأثار لبسا بشأن بدء هذه العمليات.
صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الخميس، أن البحرية الأمريكية غير مستعدة لمرافقة ناقلات النقط عبر مضيق هرمز.
لكن أضاف رايت في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية أن البحرية تتوقع أن تشرع بتلك الخطوة بحلول نهاية الشهر الجاري، موضحا: "سيحدث قريبا نسبيا، لكن لا يمكننا القيام به الآن، ببساطة، لسنا مستعدين".
وتابع: "جميع مواردنا العسكرية حاليا مُركزة على تدمير القدرات الهجومية الإيرانية والصناعات التحويلية التي تُغذي هذه القدرات، لا نريد أن يكون هذا مجرد تأجيل لمدة عام أو عامين. نريد تدمير قدرة الإيرانيين على بناء الصواريخ والطائرات المُسيّرة وامتلاك برنامج نووي بشكل نهائي".
وعندما سُئل عما إذا كان ذلك يعني أن هذا الاحتمال مطروح خلال الشهر المقبل، أشار وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت بالإيجاب، وقال: "أعتقد أن هذا هو الأرجح. سأكون في البنتاغون في وقت لاحق اليوم... هذا ما يعمل عليه الجيش".
جاءت تصريحات رايت في وقت تتصاعد فيه المخاوف الاقتصادية العالمية بسبب التوتر في المنطقة والهجمات على السفن العابرة للمضيق، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط واقتراب سعر خام خام برنت من 100 دولار للبرميل، وسط تحذيرات إيرانية من احتمال وصول الأسعار إلى 200 دولار.
مجتبي خامنئي المرشد الأعلى الجديد في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
مجتبى خامنئي: يجب الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز
13:19 GMT
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء ستفرج مجتمعة عن 400 مليون برميل من النفط لتهدئة الأسواق، بينما قررت أمريكا الإفراج عن 172 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية، في خطوة وصفها محللون بأنها حل مؤقت لأزمة أوسع في سوق الطاقة.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح في وقت سابق بأن البحرية الأمريكية قد ترافق ناقلات النفط عبر المضيق إذا لزم الأمر، فيما أوضح البيت الأبيض لاحقا أن البحرية لم تنفذ حتى الآن أي مهمة مرافقة، بعد منشور لوزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، على منصة "إكس" تم حذفه لاحقا، وأثار لبسا بشأن بدء هذه العمليات.
