واشنطن تكشف سبب عدم استعداد البحرية الأمريكية لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز

واشنطن تكشف سبب عدم استعداد البحرية الأمريكية لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز

صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الخميس، أن البحرية الأمريكية غير مستعدة لمرافقة ناقلات النقط عبر مضيق هرمز. 12.03.2026, سبوتنيك عربي

لكن أضاف رايت في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية أن البحرية تتوقع أن تشرع بتلك الخطوة بحلول نهاية الشهر الجاري، موضحا: "سيحدث قريبا نسبيا، لكن لا يمكننا القيام به الآن، ببساطة، لسنا مستعدين". وعندما سُئل عما إذا كان ذلك يعني أن هذا الاحتمال مطروح خلال الشهر المقبل، أشار وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت بالإيجاب، وقال: "أعتقد أن هذا هو الأرجح. سأكون في البنتاغون في وقت لاحق اليوم... هذا ما يعمل عليه الجيش". جاءت تصريحات رايت في وقت تتصاعد فيه المخاوف الاقتصادية العالمية بسبب التوتر في المنطقة والهجمات على السفن العابرة للمضيق، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط واقتراب سعر خام خام برنت من 100 دولار للبرميل، وسط تحذيرات إيرانية من احتمال وصول الأسعار إلى 200 دولار. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء ستفرج مجتمعة عن 400 مليون برميل من النفط لتهدئة الأسواق، بينما قررت أمريكا الإفراج عن 172 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية، في خطوة وصفها محللون بأنها حل مؤقت لأزمة أوسع في سوق الطاقة. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح في وقت سابق بأن البحرية الأمريكية قد ترافق ناقلات النفط عبر المضيق إذا لزم الأمر، فيما أوضح البيت الأبيض لاحقا أن البحرية لم تنفذ حتى الآن أي مهمة مرافقة، بعد منشور لوزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، على منصة "إكس" تم حذفه لاحقا، وأثار لبسا بشأن بدء هذه العمليات.

