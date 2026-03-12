https://sarabic.ae/20260312/المرشد-الإيراني-مجتبى-خامنئي-أفشلنا-مساعي-تقسيم-البلاد---عاجل-1111403907.html
مجتبى خامنئي: أفشلنا مساعي تقسيم البلاد ويجب الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز
أعلن المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، أن إيران أفشلت المساعي الرامية إلى تقسيم البلاد، مؤكداً التزامه بالرد على الهجمات، وخصوصاً الانتقام للضحايا المدنيين، لا...
13:19 GMT 12.03.2026 (تم التحديث: 13:24 GMT 12.03.2026)
أعلن المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، أن إيران أفشلت المساعي الرامية إلى تقسيم البلاد، مؤكداً التزامه بالرد على الهجمات، وخصوصاً الانتقام للضحايا المدنيين، لا سيما الأطفال.
وأضاف مجتبي خامنئي، أن بلاده تؤمن بالصداقة مع دول الجوار، لكنها مضطرة لمواصلة استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، مشدداً على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مغلقاً لضمان مصالح إيران الإستراتيجية.