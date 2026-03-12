https://sarabic.ae/20260312/وزير-الخارجية-التركي-مستعدون-لأي-سيناريوهات-حسب-سير-الحرب-على-إيران-1111401737.html

وزير الخارجية التركي: مستعدون لأي سيناريوهات حسب سير الحرب على إيران

وزير الخارجية التركي: مستعدون لأي سيناريوهات حسب سير الحرب على إيران

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، إن "آثار الحرب على إيران باتت واضحة بالفعل، وخطر اتساع رقعة النزاع لا يزال قائما". 12.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-12T12:56+0000

2026-03-12T12:56+0000

2026-03-12T12:56+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار تركيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107786679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a6ef5b31efb1e4212e3114d0039a6100.jpg

وأضاف فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني، أن أنقرة لن تسمح لأي جهة بالتخطيط لإشعال حرب أهلية في إيران، مؤكدًا أن تركيا ضد أي مخطط يهدف إلى إثارة صراعات على أسس عرقية أو دينية داخل إيران.وشدد الوزير التركي على أن بلاده لا ترى أي مبرر لمحاولات المساس بوحدة أراضي إيران أو السعي لتغيير نظامها، وأنها مستعدة للتعامل مع أي سيناريو حسب تطورات الحرب.وحذر فيدان من أن هناك سيناريوهات انفصالية يراد تطبيقها في إيران، مؤكداً رفض تركيا التام لأي خطط تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي الإيراني أو إشعال صراعات أهلية.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260312/لبنان-يستدعي-ممثلا-عن-السفارة-الإيرانية-بعد-إعلان-الحرس-الثوري-1111399095.html

https://sarabic.ae/20260312/رئيس-مركز-الجليل-للدراسات-المساعي-الروسية-لوقف-الحرب-في-الشرق-الأوسط-تتسم-بالحكمة-1111394179.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم