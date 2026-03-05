عربي
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260305/إيران-تحدد-هويات-المسؤولين-عن-الغارة-على-مدرسة-الطالبات-في-ميناب-1111100279.html
ووفقا لما ذكرته وكالة "فارس" للأنباء، نقلا عن مصادر مطلعة، بأنه "تم التوصل إلى تحديد جميع المنفذين الذين شاركوا في قتل أطفال ميناب بشكل كامل".وكان المتحدث باسم وزارة التعليم الإيرانية، علي فرهادي، قد أفاد بأن حصيلة ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على مدرسة للبنات جنوبي إيران بلغت 153 قتيلا، بالإضافة إلى إصابة 95 طالبة.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، يوم السبت الماضي، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وجاءت هذه الغارات على إيران، على الرغم من المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وأكدت موسكو أن المسؤولية عن العواقب السلبية لهذه الأزمة، التي تم افتعالها تقع بالكامل على عاتقهما.
14:55 GMT 05.03.2026 (تم التحديث: 14:56 GMT 05.03.2026)
© REUTERS Majid Asgaripourيتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل وأمريكا ضربات على إيران، في طهران، إيران، 1 مارس/ آذار 2026
يتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل وأمريكا ضربات على إيران، في طهران، إيران، 1 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
© REUTERS Majid Asgaripour
تابعنا عبر
أعلنت إيران عن تحديد هويات المسؤولين عن الغارة الجوية التي استهدفت مدرسة الطالبات في مدينة ميناب جنوبي إيران.
ووفقا لما ذكرته وكالة "فارس" للأنباء، نقلا عن مصادر مطلعة، بأنه "تم التوصل إلى تحديد جميع المنفذين الذين شاركوا في قتل أطفال ميناب بشكل كامل".

وأشارت إلى أنه "تم تحديد هويات الطيارين بدقة، وقواعد الطائرات التي انطلقوا منها، وكذلك جنسياتهم، وبأن الجانب الإيراني مستعد للرد القاسي والحاسم على هذه الجريمة".

يتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران، في طهران، إيران، 28 فبراير شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
ارتفاع حصيلة ضحايا قصف مدرسة للبنات جنوبي إيران إلى 153 قتيلا
1 مارس, 15:15 GMT
وكان المتحدث باسم وزارة التعليم الإيرانية، علي فرهادي، قد أفاد بأن حصيلة ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على مدرسة للبنات جنوبي إيران بلغت 153 قتيلا، بالإضافة إلى إصابة 95 طالبة.

وقال فرهادي لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا): "بلغت حصيلة القتلى في ميناب 153 قتيلا، كما أصيبت 95 طالبة في هذا الهجوم الصهيوني اللاإنساني".

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، يوم السبت الماضي، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
الرئيس الإيراني: استهداف المستشفيات والمدارس والأطفال انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية
2 مارس, 18:19 GMT
وجاءت هذه الغارات على إيران، على الرغم من المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وأكدت موسكو أن المسؤولية عن العواقب السلبية لهذه الأزمة، التي تم افتعالها تقع بالكامل على عاتقهما.
