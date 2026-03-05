https://sarabic.ae/20260305/إيران-تحدد-هويات-المسؤولين-عن-الغارة-على-مدرسة-الطالبات-في-ميناب-1111100279.html

إيران تحدد هويات المسؤولين عن الغارة على مدرسة الطالبات في ميناب

أعلنت إيران عن تحديد هويات المسؤولين عن الغارة الجوية التي استهدفت مدرسة الطالبات في مدينة ميناب جنوبي إيران. 05.03.2026, سبوتنيك عربي

ووفقا لما ذكرته وكالة "فارس" للأنباء، نقلا عن مصادر مطلعة، بأنه "تم التوصل إلى تحديد جميع المنفذين الذين شاركوا في قتل أطفال ميناب بشكل كامل".وكان المتحدث باسم وزارة التعليم الإيرانية، علي فرهادي، قد أفاد بأن حصيلة ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على مدرسة للبنات جنوبي إيران بلغت 153 قتيلا، بالإضافة إلى إصابة 95 طالبة.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، يوم السبت الماضي، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وجاءت هذه الغارات على إيران، على الرغم من المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وأكدت موسكو أن المسؤولية عن العواقب السلبية لهذه الأزمة، التي تم افتعالها تقع بالكامل على عاتقهما.

