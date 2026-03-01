https://sarabic.ae/20260301/بريطانيا-توافق-على-طلب-الولايات-المتحدة-استخدام-قواعدها-لشن-ضربات-على-إيران-1110926125.html
بريطانيا توافق على طلب الولايات المتحدة استخدام قواعدها لشن ضربات على إيران
سبوتنيك عربي
2026-03-01T21:45+0000
2026-03-01T21:45+0000
2026-03-01T21:45+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0a/1076852730_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d20852e3a699cbf82a61173117fe1fbc.jpg
وقال ستارمر في بيان نُشر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "إن السبيل الوحيد لوقف التهديد الإيراني هو تدمير الصواريخ... في مستودعاتها، أو تدمير منصات إطلاقها. وقد طلبت الولايات المتحدة الإذن باستخدام القواعد البريطانية لهذا الغرض تحديدًا. وقد قررنا قبول هذا الطلب".وكان وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس قد أعلن، في وقت سابق، أن صاروخين (إيرانيين) أُطلقا باتجاه قبرص، حيث يتمركز آلاف من أفراد القوات البريطانية.ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مع ورود أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأكدت موسكو أن المسؤولية عن العواقب السلبية لهذه الأزمة التي تم افتعالها تقع بالكامل على عاتقهما.
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0a/1076852730_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_69604941682b41501b47e0f049453481.jpg
بريطانيا توافق على طلب الولايات المتحدة استخدام قواعدها لشن ضربات على إيران
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، أن المملكة المتحدة وافقت على طلب الولايات المتحدة الأمريكية استخدام قواعدها العسكرية، لضرب مستودعات الصواريخ في إيران.
وقال ستارمر في بيان نُشر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "إن السبيل الوحيد لوقف التهديد الإيراني هو تدمير الصواريخ... في مستودعاتها، أو تدمير منصات إطلاقها. وقد طلبت الولايات المتحدة الإذن باستخدام القواعد البريطانية لهذا الغرض تحديدًا. وقد قررنا قبول هذا الطلب".
وكان وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس قد أعلن، في وقت سابق، أن صاروخين (إيرانيين) أُطلقا باتجاه قبرص، حيث يتمركز آلاف من أفراد القوات البريطانية.
وأضاف شابس، في تصريحات له، أن "صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية سقطت على بعد مئات الأمتار من جنود بريطانيين في قاعدة عسكرية بالبحرين"، واصفاً التطورات بأنها مثيرة للقلق الشديد.
ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مع ورود أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين
. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وجاءت هذه الغارات على إيران على الرغم من المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف هذا الأسبوع.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأكدت موسكو أن المسؤولية عن العواقب السلبية لهذه الأزمة التي تم افتعالها تقع بالكامل على عاتقهما.