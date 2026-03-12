عربي
https://sarabic.ae/20260312/رئيس-مركز-الجليل-للدراسات-المساعي-الروسية-لوقف-الحرب-في-الشرق-الأوسط-تتسم-بالحكمة-1111394179.html
رئيس مركز الجليل للدراسات: المساعي الروسية لوقف الحرب في الشرق الأوسط تتسم بالحكمة
رئيس مركز الجليل للدراسات: المساعي الروسية لوقف الحرب في الشرق الأوسط تتسم بالحكمة
سبوتنيك عربي
تناول رئيس مركز الجليل للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الدكتور أحمد شديد، الوساطات المطروحة لوقف الحرب في الشرق الأوسط، ولا سيما الوساطة الروسية والمقترحات... 12.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-12T11:32+0000
2026-03-12T11:32+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
إيران
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/16/1085262369_0:56:1050:647_1920x0_80_0_0_14a01de1e020b29b78c3e0bb78568c56.jpg
وأشار إلى "التفكير الاستراتيجي العميق للرئيس بوتين، الذي يعي تماما الخريطة الجيوسياسية للعالم ومخاطر التصعيد في الخليج، في مقابل غياب أي خطة أميركية واضحة المعالم لإدارة الأزمات الدولية".ولفت إلى أن "هذا الصراع قد يحقق لروسيا مكاسب غير مباشرة، من خلال كسر العقوبات المفروضة عليها في ما يتعلق بتصدير النفط، إلا أن الموقف الروسي يقدم البعد الأخلاقي والقيمي ويرتبط برسالة الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين"، معتبرًا أن "هذا المبدأ يشكل ركنا أساسيا في السياسة الخارجية الروسية".وختم حديثه، بالقول: "التجربة الإيرانية مع الأميركيين والإسرائيليين كانت سيئة للغاية، ولاسيما في ظل غياب أي ضمانات لعدم تكرار الاعتداءات، كما أن الضغط داخل الشارع الأميركي على القيادة الأميركية يلتقي مع التوجهات الروسية الرامية إلى خفض التصعيد".
https://sarabic.ae/20260312/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-ناقلة-نفط-أمريكية-شمالي-الخليج-1111389877.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/16/1085262369_57:0:994:703_1920x0_80_0_0_a49d29f935301f29cd1e38d5541255a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, حصري, إيران, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
تقارير سبوتنيك, حصري, إيران, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

رئيس مركز الجليل للدراسات: المساعي الروسية لوقف الحرب في الشرق الأوسط تتسم بالحكمة

11:32 GMT 12.03.2026
CC BY 4.0 / FarsNews / قدرت موشکی ایران (cropped image)إطلاق صواريخ في إيران
إطلاق صواريخ في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
CC BY 4.0 / FarsNews / قدرت موشکی ایران (cropped image)
تابعنا عبر
حصري
تناول رئيس مركز الجليل للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الدكتور أحمد شديد، الوساطات المطروحة لوقف الحرب في الشرق الأوسط، ولا سيما الوساطة الروسية والمقترحات الرامية إلى تسوية هذه الأزمة، إضافة إلى دخول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا على خط هذه الوساطة لإنهاء الحرب.
وأشار إلى "التفكير الاستراتيجي العميق للرئيس بوتين، الذي يعي تماما الخريطة الجيوسياسية للعالم ومخاطر التصعيد في الخليج، في مقابل غياب أي خطة أميركية واضحة المعالم لإدارة الأزمات الدولية".
وأوضح شديد، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "المساعي الروسية تتسم بالحكمة في محاولة لوقف التدهور"، مشيرا إلى أن "الاعتبارات الروسية تتركز على حصر التصعيد ومنع امتداده إلى بقية آسيا شرقا وأوروبا غربا، والعمل على احتواء النزاعات والقضاء عليها". واعتبر أن "القنوات التي تمتلكها روسيا مهمة للغاية، نظرا إلى علاقاتها الجيدة مع مختلف أطراف الصراع في المنطقة".
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية شمالي الخليج
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية شمالي الخليج
10:16 GMT
ولفت إلى أن "هذا الصراع قد يحقق لروسيا مكاسب غير مباشرة، من خلال كسر العقوبات المفروضة عليها في ما يتعلق بتصدير النفط، إلا أن الموقف الروسي يقدم البعد الأخلاقي والقيمي ويرتبط برسالة الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين"، معتبرًا أن "هذا المبدأ يشكل ركنا أساسيا في السياسة الخارجية الروسية".
وشدد ضيف "سبوتنيك" على أهمية الدور الروسي في المنطقة للحد من توسيع نطاق العمليات في دول الخليج، مؤكدا أن "المتضرر الأكبر من استمرار الصراع هو الولايات المتحدة وأوروبا".
وختم حديثه، بالقول: "التجربة الإيرانية مع الأميركيين والإسرائيليين كانت سيئة للغاية، ولاسيما في ظل غياب أي ضمانات لعدم تكرار الاعتداءات، كما أن الضغط داخل الشارع الأميركي على القيادة الأميركية يلتقي مع التوجهات الروسية الرامية إلى خفض التصعيد".
