الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية شمالي الخليج

أفاد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أنه "استهدف اليوم ناقلة نفط أمريكية في مياه الخليج بسبب عدم امتثالها للتحذيرات الإيرانية". 12.03.2026, سبوتنيك عربي

وأكد الحرس الثوري، في بيان له، أن "جميع السفن ملزمة بالالتزام بقوانين العبور من مضيق هرمز التي أعلنتها إيران"، موضحًا أن السفينة المستهدفة هي "صفا سيا"، وترفع علم جزر المارشال.وكانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قالت إن الأوضاع الأمنية في السواحل الجنوبية لإيران "مستتبة"، مؤكدة أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة استعداد كامل لمواصلة القتال.وقال المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي، إن "الحرس الثوري الإيراني، وتحديداً قواته البحرية، تسيطر بشكل كامل على الخليج ومضيق هرمز".وأشار إلى أن "العمليات الجمركية في محافظة هرمزكان وميناء الشهيد رجائي تسير بشكل طبيعي"، مؤكداً أنه لا توجد أي مشاكل في هذا الصدد.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

