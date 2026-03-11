عربي
سفينة شحن تايلاندية تتعرض لهجوم في مضيق هرمز
سفينة شحن تايلاندية تتعرض لهجوم في مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
سفينة شحن تايلاندية تتعرض لهجوم في مضيق هرمز

14:33 GMT 11.03.2026
© REUTERS Hamad I Mohammedناقلات النفط تعبر مضيق هرمز، 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018
ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز، 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
© REUTERS Hamad I Mohammed
أعلن المتحدث باسم القوات البحرية التايلاندية، الأدميرال بحارات راتاناتشايابحان، اليوم الأربعاء، أن سفينة الشحن التايلاندية “مايوري ناري" غادرت ميناء "خليفة" في الإمارات وتعرضت لضربة جوية خلال عبور مضيق هرمز واحترقت.
وأضاف الأدميرال أن القوات البحرية العمانية أنقذت 20 من 23 بحارا، الذين كانوا موجودين على متن السفينة، ويجري البحث عن أفراد الطاقم الثلاثة.
وأفاد بأن مركز عمليات القوات البحرية التايلاندية اتصل بالقوات البحرية العمانية والسفارة التايلاندية في عمان، فور حصوله على المعلومات لدى القنوات البحرية العسكرية الدولية، وذلك لتنظيم عملية البحث والإنقاذ.
مستشار الثورة الإيرانية، علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
لاريجاني يحذر من تصعيد التوتر حول مضيق هرمز ويؤكد صمود إيران
أمس, 13:39 GMT
وكشف أن القوات البحرية العمانية أنقذت 20 من 23 بحارا كانوا موجودين على متن السفينة، وتجري عملية إنقاذ أفراد الطاقم الثلاثة، مشيرًا إلى أن الأفراد الذين أُنقذوا تم إرسالهم إلى البر العماني من أجل ضمان أمنهم.
وصرح أن مصدر وأسباب الهجوم غير معروفة ويجري توضيحها، مشددًا على أن مركز عمليات القوات البحرية التايلاندية يراقب عملية البحث والإنقاذ وسيبذل كل جهود لإعادة جميع أفراد الطاقم إلى الوطن.
‏هيئة بحرية بريطانية: تعرض سفينة شحن لمقذوف في مضيق هرمز واندلاع حريق على متنها
ترامب يقر بأن واشنطن لا تملك أي معلومات حول قيام إيران بتلغيم مضيق هرمز
