https://sarabic.ae/20260311/سفينة-شحن-تايلاندية-تتعرض-لهجوم-في-مضيق-هرمز-1111347179.html
سفينة شحن تايلاندية تتعرض لهجوم في مضيق هرمز
سفينة شحن تايلاندية تتعرض لهجوم في مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم القوات البحرية التايلاندية، الأدميرال بحارات راتاناتشايابحان، اليوم الأربعاء، أن سفينة الشحن التايلاندية “مايوري ناري" غادرت ميناء "خليفة" في... 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T14:33+0000
2026-03-11T14:33+0000
2026-03-11T14:33+0000
العالم
إيران
الحرب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110905745_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_b5f69dc438bf75a7ca718750d92d6a37.jpg
وأضاف الأدميرال أن القوات البحرية العمانية أنقذت 20 من 23 بحارا، الذين كانوا موجودين على متن السفينة، ويجري البحث عن أفراد الطاقم الثلاثة.وأفاد بأن مركز عمليات القوات البحرية التايلاندية اتصل بالقوات البحرية العمانية والسفارة التايلاندية في عمان، فور حصوله على المعلومات لدى القنوات البحرية العسكرية الدولية، وذلك لتنظيم عملية البحث والإنقاذ.وكشف أن القوات البحرية العمانية أنقذت 20 من 23 بحارا كانوا موجودين على متن السفينة، وتجري عملية إنقاذ أفراد الطاقم الثلاثة، مشيرًا إلى أن الأفراد الذين أُنقذوا تم إرسالهم إلى البر العماني من أجل ضمان أمنهم.وصرح أن مصدر وأسباب الهجوم غير معروفة ويجري توضيحها، مشددًا على أن مركز عمليات القوات البحرية التايلاندية يراقب عملية البحث والإنقاذ وسيبذل كل جهود لإعادة جميع أفراد الطاقم إلى الوطن.هيئة بحرية بريطانية: تعرض سفينة شحن لمقذوف في مضيق هرمز واندلاع حريق على متنهاترامب يقر بأن واشنطن لا تملك أي معلومات حول قيام إيران بتلغيم مضيق هرمز
https://sarabic.ae/20260310/لاريجاني-يحذر-من-تصعيد-التوتر-حول-مضيق-هرمز-ويؤكد-صمود-إيران-1111304976.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110905745_270:0:2734:1848_1920x0_80_0_0_bae6ace0a3802b5af0b227ead2caff43.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, إيران, الحرب
سفينة شحن تايلاندية تتعرض لهجوم في مضيق هرمز
أعلن المتحدث باسم القوات البحرية التايلاندية، الأدميرال بحارات راتاناتشايابحان، اليوم الأربعاء، أن سفينة الشحن التايلاندية “مايوري ناري" غادرت ميناء "خليفة" في الإمارات وتعرضت لضربة جوية خلال عبور مضيق هرمز واحترقت.
وأضاف الأدميرال أن القوات البحرية العمانية أنقذت 20 من 23 بحارا، الذين كانوا موجودين على متن السفينة، ويجري البحث عن أفراد الطاقم الثلاثة.
وأفاد بأن مركز عمليات القوات البحرية التايلاندية اتصل بالقوات البحرية العمانية والسفارة التايلاندية في عمان، فور حصوله على المعلومات لدى القنوات البحرية العسكرية الدولية، وذلك لتنظيم عملية البحث والإنقاذ.
وكشف أن القوات البحرية العمانية أنقذت 20 من 23 بحارا كانوا موجودين على متن السفينة، وتجري عملية إنقاذ أفراد الطاقم الثلاثة، مشيرًا إلى أن الأفراد الذين أُنقذوا تم إرسالهم إلى البر العماني من أجل ضمان أمنهم.
وصرح أن مصدر وأسباب الهجوم غير معروفة ويجري توضيحها، مشددًا على أن مركز عمليات القوات البحرية التايلاندية يراقب عملية البحث والإنقاذ وسيبذل كل جهود لإعادة جميع أفراد الطاقم إلى الوطن.