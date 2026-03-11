‏هيئة بحرية بريطانية: تعرض سفينة شحن لمقذوف في مضيق هرمز واندلاع حريق على متنها

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ12 من الحرب على إيران... استهداف منشآت أمريكية وتدمير سفن... صور وفيديو
أفادت هيئة البحرية البريطانية بتعرض سفينة شحن لهجوم بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.
وذكرت الهيئة البحرية، في بيان لها، أن "السفينة أطلقت نداء استغاثة بعد الحادث، فيما بدأ أفراد الطاقم عملية إخلاء السفينة كإجراء احترازي".
وأضاف البيان، أن "الحادث وقع في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، حيث تمر نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت أن القوات الأمريكية دمرت، يوم أمس الثلاثاء، 16 سفينة إيرانية مخصصة لزرع الألغام بالقرب من مضيق هرمز.
وذكرت القيادة المركزية في منشور على منصة "إكس" أن القوات الأمريكية قضت في العاشر من مارس على عدة سفن بحرية إيرانية، من بينها 16 سفينة لزرع الألغام قرب المضيق الاستراتيجي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعهد في وقت سابق، بالقضاء على أي قارب أو سفينة تحاول زرع ألغام في مضيق هرمز.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.
وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي اليوم الأول من الهجوم قُتل المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يوماً.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
