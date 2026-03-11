https://sarabic.ae/20260311/سنتكوم-القوات-الأمريكية-دمرت-16-سفينة-إيرانية-لزرع-الألغام-قرب-مضيق-هرمز-1111324573.html
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية دمرت، يوم الثلاثاء، 16 سفينة إيرانية مخصصة لزرع الألغام بالقرب من مضيق هرمز. 11.03.2026, سبوتنيك عربي
وذكرت القيادة المركزية في منشور على منصة "إكس" أن القوات الأمريكية قضت في العاشر من مارس على عدة سفن بحرية إيرانية، من بينها 16 سفينة لزرع الألغام قرب المضيق الاستراتيجي.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي اليوم الأول من الهجوم قُتل المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يوماً.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية دمرت، يوم الثلاثاء، 16 سفينة إيرانية مخصصة لزرع الألغام بالقرب من مضيق هرمز.
وذكرت القيادة المركزية في منشور على منصة "إكس" أن القوات الأمريكية قضت في العاشر من مارس على عدة سفن بحرية إيرانية، من بينها 16 سفينة لزرع الألغام قرب المضيق الاستراتيجي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعهد في وقت سابق، بالقضاء على أي قارب أو سفينة تحاول زرع ألغام في مضيق هرمز.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.
وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي اليوم الأول من الهجوم قُتل المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يوماً.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.