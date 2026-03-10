https://sarabic.ae/20260310/سماع-دوي-انفجارات-في-تل-أبيب-والحرس-الثوري-يعلن-إطلاق-موجة-جديدة-فيديو-1111324348.html

سماع دوي انفجارات في تل أبيب والحرس الثوري يعلن إطلاق موجة جديدة.. فيديو

أطلقت السلطات الإسرائيلية صفارات الإنذار في تل أبيب، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران، كما سمع دوي انفجارات في المدينة، حسبما أفاد مراسل... 10.03.2026, سبوتنيك عربي

تل أبيب -سبوتنيك. وقال مراسل "سبزتنيك"، اليوم الأربعاء: "أطلق السلطات الإسرائيلية صفارات الإنذار في تل أبيب بعد أن أبلغ الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق صواريخ من إيران، وسمع دوي انفجارات في المدينة".ووفقًا لنظام الإنذار الصاروخي الإسرائيلي، فقد تم تفعيل صفارات الإنذار في مساحة واسعة من وسط إسرائيل، بالإضافة إلى الضفة الغربية.من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الـ37 من عملية "الوعد الصادق 4" باستخدام صواريخ "خيبر شكن" و"قدر" و"خرمشهر" و"خيبر".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي اليوم الأول من الهجوم قُتل المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يوماً.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

