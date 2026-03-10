سماع دوي انفجارات في تل أبيب والحرس الثوري يعلن إطلاق موجة جديدة.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:45 GMT
5 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
17:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:39 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: حرائق المشتقات النفطية تشكل تأثيرا سلبيا كبيرا على البيئة
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أصبح عبئا على شعوبها
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260310/سماع-دوي-انفجارات-في-تل-أبيب-والحرس-الثوري-يعلن-إطلاق-موجة-جديدة-فيديو-1111324348.html
سماع دوي انفجارات في تل أبيب والحرس الثوري يعلن إطلاق موجة جديدة.. فيديو
سماع دوي انفجارات في تل أبيب والحرس الثوري يعلن إطلاق موجة جديدة.. فيديو
سبوتنيك عربي
أطلقت السلطات الإسرائيلية صفارات الإنذار في تل أبيب، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران، كما سمع دوي انفجارات في المدينة، حسبما أفاد مراسل... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-10T23:42+0000
2026-03-10T23:58+0000
تل أبيب
إسرائيل
صورايخ باليستية
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110850424_0:0:1910:1074_1920x0_80_0_0_eaa8cb8ea59bf5e46fbbf412cc91dda5.jpg
تل أبيب -سبوتنيك. وقال مراسل "سبزتنيك"، اليوم الأربعاء: "أطلق السلطات الإسرائيلية صفارات الإنذار في تل أبيب بعد أن أبلغ الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق صواريخ من إيران، وسمع دوي انفجارات في المدينة".ووفقًا لنظام الإنذار الصاروخي الإسرائيلي، فقد تم تفعيل صفارات الإنذار في مساحة واسعة من وسط إسرائيل، بالإضافة إلى الضفة الغربية.من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الـ37 من عملية "الوعد الصادق 4" باستخدام صواريخ "خيبر شكن" و"قدر" و"خرمشهر" و"خيبر".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي اليوم الأول من الهجوم قُتل المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يوماً.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
https://sarabic.ae/20260310/المندوب-الإيراني-الدائم-لدى-الأمم-المتحدة-حصيلة-ضحايا-الهجمات-على-إيران-تتجاوز-1300-قتيل-1111322620.html
تل أبيب
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110850424_239:0:1672:1075_1920x0_80_0_0_1910f42edcd1b1fd7f5dfc598d2deba1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تل أبيب, إسرائيل, صورايخ باليستية, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
تل أبيب, إسرائيل, صورايخ باليستية, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

سماع دوي انفجارات في تل أبيب والحرس الثوري يعلن إطلاق موجة جديدة.. فيديو

23:42 GMT 10.03.2026 (تم التحديث: 23:58 GMT 10.03.2026)
© REUTERS WANAتصاعد الدخان عقب انفجار في طهران، بعد أن صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن تل أبيب شنت هجوما استباقيا على إيران، 28 فبراير/ شباط 2026
تصاعد الدخان عقب انفجار في طهران، بعد أن صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن تل أبيب شنت هجوما استباقيا على إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
© REUTERS WANA
تابعنا عبر
أطلقت السلطات الإسرائيلية صفارات الإنذار في تل أبيب، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران، كما سمع دوي انفجارات في المدينة، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
تل أبيب -سبوتنيك. وقال مراسل "سبزتنيك"، اليوم الأربعاء: "أطلق السلطات الإسرائيلية صفارات الإنذار في تل أبيب بعد أن أبلغ الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق صواريخ من إيران، وسمع دوي انفجارات في المدينة".
ووفقًا لنظام الإنذار الصاروخي الإسرائيلي، فقد تم تفعيل صفارات الإنذار في مساحة واسعة من وسط إسرائيل، بالإضافة إلى الضفة الغربية.
من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الـ37 من عملية "الوعد الصادق 4" باستخدام صواريخ "خيبر شكن" و"قدر" و"خرمشهر" و"خيبر".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة: حصيلة ضحايا الهجمات على إيران تتجاوز 1300 قتيل
21:10 GMT
وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي اليوم الأول من الهجوم قُتل المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يوماً.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала