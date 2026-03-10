https://sarabic.ae/20260310/-تغطية-لليوم-الـ11-من-الحرب-على-إيران-شرط-للعبور-من-مضيق-هرمز-وقفزة-في-أسعار-الطاقة-1111286784.html

تغطية مباشرة لليوم الـ11 من الحرب على إيران... شرط للعبور من مضيق هرمز وقفزة في أسعار الطاقة

تغطية مباشرة لليوم الـ11 من الحرب على إيران... شرط للعبور من مضيق هرمز وقفزة في أسعار الطاقة

بدأت تبعات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت يومها الـ11، بالظهور والتكشف، خصوصًا فيما يتعلق بالطاقة، حيث حدد الحرس الثوري الإيراني "شرطًا"... 10.03.2026

وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: "لم نستهدف مدنيين أو أي موقع مدني على عكس الأمريكيين الذين استهدفوا عمدا مدارسنا وبنيتنا التحتية".إعلام أمريكي: مستشارو ترامب ينصحونه بانسحاب سريع من "المأزق الإيراني"ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن بعض مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحثّونه على "إيجاد مخرج سريع" من الصراع مع إيران.وجاء في مقال نشرته إحدى تلك الوسائل: "حثّه (ترامب) بعض مستشاريه سرًا على البحث عن مخرج من الصراع، في ظل ارتفاع أسعار النفط والمخاوف من أن يؤدي استمرار الصراع إلى ردود فعل سياسية سلبية".وفي الوقت ذاته، صرّح بعض مسؤولي إدارة ترامب لصحيفة "وول ستريت جورنال"، بأنه "طالما استمرت طهران في مهاجمة دول الشرق الأوسط، وبقيت إسرائيل مستعدة لضرب أهداف إيرانية، فإن خروجًا أمريكيًا سهلًا من الصراع أمرٌ مستبعد".عراقجي يشكر واشنطن على اعترافها باستخدام "أراضي الجيران" ضد الشعب الإيرانيوجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الشكر للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إثر اعترافها بـ"استخدام أراضي الدول المجاورة لضرب إيران"، وفق تعبيره.ترامب يهدد إيران بضربة "أشد بـ20 ضعفا" إذا أقدمت على وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمزهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بضربة "أشد بـ20 ضعفا" مما تلقته حتى الآن، "إذا أقدمت على أي خطوة من شأنها وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز"، وفق تعبيره.الحرس الثوري الإيراني يحدد "شروط الحصول على صلاحية المرور" عبر مضيق هرمزأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن "أي دولة عربية أو أوروبية تقوم بطرد سفيري إسرائيل وأمريكا من أراضيها، ستحصل ابتداء من الغد (الأربعاء)، على صلاحية وحرية كاملة للمرور عبر مضيق هرمز"، وفق تعبيره.

