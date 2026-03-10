https://sarabic.ae/20260310/-تغطية-لليوم-الـ11-من-الحرب-على-إيران-شرط-للعبور-من-مضيق-هرمز-وقفزة-في-أسعار-الطاقة-1111286784.html
تغطية مباشرة لليوم الـ11 من الحرب على إيران... شرط للعبور من مضيق هرمز وقفزة في أسعار الطاقة
سبوتنيك عربي
2026-03-10T06:21+0000
2026-03-10T06:21+0000
2026-03-10T06:45+0000
تغطية مباشرة لليوم الـ11 من الحرب على إيران... شرط للعبور من مضيق هرمز وقفزة في أسعار الطاقة
06:21 GMT 10.03.2026 (تم التحديث: 06:45 GMT 10.03.2026)
بدأت تبعات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت يومها الـ11، بالظهور والتكشف، خصوصًا فيما يتعلق بالطاقة، حيث حدد الحرس الثوري الإيراني "شرطًا" لعبور مضيق هرمز، الذي يصنف على أنه بوابة الطاقة في العالم.
الحرس الثوري الإيراني: "استهدفنا مقر تابع للجيش الأميركي في قاعدة "الحرير" بإقليم كردستان العراقي بـ5 صواريخ".
وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: "لم نستهدف مدنيين أو أي موقع مدني على عكس الأمريكيين الذين استهدفوا عمدا مدارسنا وبنيتنا التحتية".
إعلام أمريكي: مستشارو ترامب ينصحونه بانسحاب سريع من "المأزق الإيراني"
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن بعض مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحثّونه على "إيجاد مخرج سريع" من الصراع مع إيران.
وجاء في مقال نشرته إحدى تلك الوسائل: "حثّه (ترامب) بعض مستشاريه سرًا على البحث عن مخرج من الصراع، في ظل ارتفاع أسعار النفط والمخاوف من أن يؤدي استمرار الصراع إلى ردود فعل سياسية سلبية".
وفي الوقت ذاته، صرّح بعض مسؤولي إدارة ترامب لصحيفة "وول ستريت جورنال"، بأنه "طالما استمرت طهران في مهاجمة دول الشرق الأوسط، وبقيت إسرائيل مستعدة لضرب أهداف إيرانية، فإن خروجًا أمريكيًا سهلًا من الصراع أمرٌ مستبعد".
عراقجي يشكر واشنطن على اعترافها باستخدام "أراضي الجيران" ضد الشعب الإيراني
وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الشكر للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إثر اعترافها بـ"استخدام أراضي الدول المجاورة لضرب إيران"، وفق تعبيره.
وكتب عراقجي في منشور عبر منصة "إكس": "أشكر القيادة المركزية للجيش الأمريكي، على اعترافها باستخدام أراضي جيراننا لنشر منظومات" هيمارس" وإطلاق صواريخ قصيرة المدى ضد شعبنا، ويبدو أن الهجوم على محطة تحلية المياه في قشم، تم أيضًا باستخدام هذه المنظومات".
ترامب يهدد إيران بضربة "أشد بـ20 ضعفا" إذا أقدمت على وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بضربة "أشد بـ20 ضعفا" مما تلقته حتى الآن، "إذا أقدمت على أي خطوة من شأنها وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز"، وفق تعبيره.
وكتب ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" للتوتصل الاجتماعي: "إذا أقدمت إيران على أي خطوة من شأنها وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، فستتلقى ضربة من الولايات المتحدة أشد بعشرين ضعفًا مما تلقته حتى الآن
، فضلًا عن ذلك، سنضرب أهدافًا يسهل تدميرها، ما سيجعل من شبه المستحيل أن تتمكن إيران من إعادة بناء نفسها كدولة مرة أخرى"، على حد قوله.
الحرس الثوري الإيراني يحدد "شروط الحصول على صلاحية المرور" عبر مضيق هرمز
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن "أي دولة عربية أو أوروبية تقوم بطرد سفيري إسرائيل وأمريكا من أراضيها، ستحصل ابتداء من الغد (الأربعاء)، على صلاحية وحرية كاملة للمرور عبر مضيق هرمز"، وفق تعبيره.