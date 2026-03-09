https://sarabic.ae/20260309/القيادة-المركزية-الجيش-الأمريكي-ضرب-أكثر-من-5-آلاف-هدف-في-إيران-حتى-الآن-1111283341.html

القيادة المركزية: الجيش الأمريكي ضرب أكثر من 5 آلاف هدف في إيران حتى الآن

⁠قالت ​القيادة ⁠المركزية الأمريكية، ‌اليوم الاثنين، إن الجيش الأمريكي ضرب ⁠أكثر من ⁠خمسة آلاف ​هدف في إيران منذ ​بدء ​هجماته ​على ⁠البلاد في 28 ‌فبراير/شباط. 09.03.2026, سبوتنيك عربي

كما أضافت أنها ‌دمرت أو ألحقت ⁠أضرارا بنحو ​50 ⁠سفينة إيرانية.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي اليوم الأول من الهجوم قُتل المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يوماً.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

