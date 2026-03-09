أردوغان في محادثة مع بزشكيان: لا نفكر مطلقا في مواجهة إيران بأي شكل من الأشكال

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ10 من الحرب على إيران.. مجتبى خامنئي مرشدا وتصعيد خطير في لبنان.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
10:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:03 GMT
9 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
14:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
14:42 GMT
9 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
16:00 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:37 GMT
25 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يكشف عن التزام السعودية بعدم السماح باستخدام أراضيها ضد إيران ويتهم ترامب بالقضاء على مبادرة بزشكيان
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:45 GMT
5 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
17:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:39 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: حرائق المشتقات النفطية تشكل تأثيرا سلبيا كبيرا على البيئة
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أصبح عبئا على شعوبها
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260309/أردوغان-في-محادثة-مع-بزشكيان-لا-نفكر-مطلقا-في-مواجهة-إيران-بأي-شكل-من-الأشكال-1111280513.html
أردوغان في محادثة مع بزشكيان: لا نفكر مطلقا في مواجهة إيران بأي شكل من الأشكال
أردوغان في محادثة مع بزشكيان: لا نفكر مطلقا في مواجهة إيران بأي شكل من الأشكال
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، أن أنقرة لا تفكر مطلقاً في مواجهة طهران بأي شكل من... 09.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-09T21:04+0000
2026-03-09T21:04+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
أخبار ايران اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
اسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102600980_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ee9ed4396c674dbba022d171c62249ce.jpg
وقال أردوغان، حسبما ذكرت الرئاسة الإيرانية في بيان اليوم الاثنين: "أعلنا في كل فرصة أن التدخل في الشؤون الإيرانية غير مقبول، وزيادة التوتر بين دول المنطقة لا تصب في مصلحة الدول المجاورة ولا في مصلحة إيران طويلة الأجل".وأشار أردوغان إلى استمرار جهود الحكومة التركية لخفض التوترات في المنطقة.بدوره أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في المحادثة الهاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لخفض التوتر في المنطقة بشرط عدم استخدام أجواء وأراضي ومياه جيرانها لمهاجمة الشعب الإيراني.وأشار الرئيس الإيراني إلى "محاولات الكيان الصهيوني والحكومة الأمريكية لإحداث شقاق بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجيرانها، والاتهامات التي تروجها وسائل الإعلام التابعة لهما بشأن قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشن هجمات صاروخية على الدولة الصديقة والشقيقة تركيا".إيران تنفي استهداف أذربيجان وتركيا وقبرص وتؤكد "حقها" في الرد على أي اعتداء
https://sarabic.ae/20260309/بزشكيان-إيران-مستعدة-لخفض-التوتر-بشرط-عدم-استخدام-أجواء-جيرانها-لمهاجمة-الشعب-الإيراني-1111279277.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102600980_60:0:948:666_1920x0_80_0_0_a586b133556e3691eb6d51f476edc45b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار ايران اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل
العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار ايران اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل

أردوغان في محادثة مع بزشكيان: لا نفكر مطلقا في مواجهة إيران بأي شكل من الأشكال

21:04 GMT 09.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiberالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، أن أنقرة لا تفكر مطلقاً في مواجهة طهران بأي شكل من الأشكال.
وقال أردوغان، حسبما ذكرت الرئاسة الإيرانية في بيان اليوم الاثنين: "أعلنا في كل فرصة أن التدخل في الشؤون الإيرانية غير مقبول، وزيادة التوتر بين دول المنطقة لا تصب في مصلحة الدول المجاورة ولا في مصلحة إيران طويلة الأجل".
وتابع: "إننا لا نفكر مطلقاً في مواجهة إيران بأي شكل من الأشكال، ونحن نتفهم الظروف الصعبة السائدة في إيران، ومستعدون للمشاركة بقدر الإمكان وبحسب إمكانيات الحكومة التركية لخفض التوترات في المنطقة".
وأشار أردوغان إلى استمرار جهود الحكومة التركية لخفض التوترات في المنطقة.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
بزشكيان: إيران مستعدة لخفض التوتر بشرط عدم استخدام أجواء جيرانها لمهاجمة الشعب الإيراني
20:23 GMT
بدوره أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في المحادثة الهاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لخفض التوتر في المنطقة بشرط عدم استخدام أجواء وأراضي ومياه جيرانها لمهاجمة الشعب الإيراني.
وأشار الرئيس الإيراني إلى "محاولات الكيان الصهيوني والحكومة الأمريكية لإحداث شقاق بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجيرانها، والاتهامات التي تروجها وسائل الإعلام التابعة لهما بشأن قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشن هجمات صاروخية على الدولة الصديقة والشقيقة تركيا".
إيران تنفي استهداف أذربيجان وتركيا وقبرص وتؤكد "حقها" في الرد على أي اعتداء
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала