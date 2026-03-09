https://sarabic.ae/20260309/أردوغان-في-محادثة-مع-بزشكيان-لا-نفكر-مطلقا-في-مواجهة-إيران-بأي-شكل-من-الأشكال-1111280513.html
أردوغان في محادثة مع بزشكيان: لا نفكر مطلقا في مواجهة إيران بأي شكل من الأشكال
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، أن أنقرة لا تفكر مطلقاً في مواجهة طهران بأي شكل من... 09.03.2026
وقال أردوغان، حسبما ذكرت الرئاسة الإيرانية في بيان اليوم الاثنين: "أعلنا في كل فرصة أن التدخل في الشؤون الإيرانية غير مقبول، وزيادة التوتر بين دول المنطقة لا تصب في مصلحة الدول المجاورة ولا في مصلحة إيران طويلة الأجل".وأشار أردوغان إلى استمرار جهود الحكومة التركية لخفض التوترات في المنطقة.بدوره أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في المحادثة الهاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لخفض التوتر في المنطقة بشرط عدم استخدام أجواء وأراضي ومياه جيرانها لمهاجمة الشعب الإيراني.وأشار الرئيس الإيراني إلى "محاولات الكيان الصهيوني والحكومة الأمريكية لإحداث شقاق بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجيرانها، والاتهامات التي تروجها وسائل الإعلام التابعة لهما بشأن قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشن هجمات صاروخية على الدولة الصديقة والشقيقة تركيا".إيران تنفي استهداف أذربيجان وتركيا وقبرص وتؤكد "حقها" في الرد على أي اعتداء
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، أن أنقرة لا تفكر مطلقاً في مواجهة طهران بأي شكل من الأشكال.
وقال أردوغان، حسبما ذكرت الرئاسة الإيرانية في بيان اليوم الاثنين: "أعلنا في كل فرصة أن التدخل في الشؤون الإيرانية غير مقبول، وزيادة التوتر بين دول المنطقة لا تصب في مصلحة الدول المجاورة ولا في مصلحة إيران طويلة الأجل".
وتابع: "إننا لا نفكر مطلقاً في مواجهة إيران بأي شكل من الأشكال، ونحن نتفهم الظروف الصعبة السائدة في إيران، ومستعدون للمشاركة بقدر الإمكان وبحسب إمكانيات الحكومة التركية لخفض التوترات في المنطقة".
وأشار أردوغان إلى استمرار جهود الحكومة التركية لخفض التوترات في المنطقة.
بدوره أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في المحادثة الهاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لخفض التوتر في المنطقة بشرط عدم استخدام أجواء وأراضي ومياه جيرانها لمهاجمة الشعب الإيراني.
وأشار الرئيس الإيراني إلى "محاولات الكيان الصهيوني والحكومة الأمريكية لإحداث شقاق بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجيرانها، والاتهامات التي تروجها وسائل الإعلام التابعة لهما بشأن قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشن هجمات صاروخية على الدولة الصديقة والشقيقة تركيا".