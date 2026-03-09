https://sarabic.ae/20260309/إيران-تنفي-استهداف-أذربيجان-وتركيا-وقبرص-وتؤكد-حقها-في-الرد-على-أي-اعتداء-1111261372.html

إيران تنفي استهداف أذربيجان وتركيا وقبرص وتؤكد "حقها" في الرد على أي اعتداء

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن "طهران لم تنفذ أي استهداف ضد أذربيجان أو تركيا أو قبرص"، محذرًا من "محاولات مفبركة لإثارة الفتن وجرّ المنطقة إلى تصعيد غير مبرر".وأشار إلى أن "الرئيس الإيران أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس أذربيجان، أكد خلاله أن الحادث الأخير لا علاقة لإيران به، في إطار الجهود لاحتواء التوتر وتوضيح موقف طهران".وفي الوقت ذاته، شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن "أي مصدر ينطلق منه اعتداء عسكري على الشعب الإيراني، سيواجه ردًا مشروعًا وقانونيًا"، مؤكدًا أن بلاده "مستعدة للدفاع عن وطنها".كما انتقد أداء مجلس الأمن الدولي، معتبرًا أنه "واقع تحت تأثير الولايات المتحدة وبعض حلفائها"، مؤكدًا أنه "في ظل هذا التقصير، ستواصل إيران ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع المشروع عن نفسها"، وفق تعبيره.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين، وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي اليوم الأول من الهجوم اغتيل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يومًا.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

