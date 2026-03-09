https://sarabic.ae/20260309/بوتين-يهنئ-مجتبى-خامنئي-على-انتخابه-مرشدا-أعلى-لإيران--1111260512.html
بوتين يهنئ مجتبى خامنئي على انتخابه مرشدا أعلى لإيران
أكد المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هنأ مجتبى خامنئي على انتخابه مرشدًا أعلى لإيران.
وقال الرئيس بوتين في برقية تهنئة إلى المرشد الإيراني: "إلى معالي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي... أرجو أن تتقبلوا خالص تهانيّ بمناسبة انتخابكم مرشدًا أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأردف الرئيس الروسي: "أنا واثق من أنك ستواصل عمل والدك بشرف وستوحّد الشعب الإيراني في مواجهة المحن الشديدة".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا "ستستمر في الدعم المستمر لطهران، وتضامننا مع أصدقائنا الإيرانيين".وانتخب مجلس خبراء القيادة في إيران، أمس الأحد، مجتبى خامنئي، مرشدًا أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلفًا لوالده علي خامنئي، الذي اغتيل عقب غارة جوية أمريكية - إسرائيلية، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي.وُلد مجتبى خامنئي، الابن الثاني لعلي خامنئي، في الثامن من سبتمبر/ أيلول عام 1969، في مدينة مشهد، ويُعدّ من أكثر الشخصيات نفوذًا، رغم طابعه المتحفظ وقلة ظهوره العلني، داخل مكتب المرشد الأعلى الراحل ودوائر الحرس الثوري الإيراني والأجهزة الأمنية في البلاد.بعد إنهائه المرحلة الثانوية، التحق بالحوزة الدينية في قُم، التي تُعد المركز الديني الأبرز في إيران. وخلال شبابه، شارك في الحرب الإيرانية العراقية ضمن صفوف فرقة "محمد رسول الله"، حيث نسج علاقات مبكرة مع شخصيات بارزة في الأجهزة الأمنية والعسكرية.ويرتبط خامنئي بعلاقات وثيقة مع النخبة السياسية المحافظة، إذ تزوج من ابنة السياسي المحافظ البارز غلام علي حداد عادل، ما عزز موقعه داخل الأوساط السياسية المؤثرة.
https://sarabic.ae/20260308/إعلام-رسمي-إيراني-تسمية-مجتبى-خامنئي-كمرشد-جديد-خلفا-لوالده---عاجل-1111248994.html
روسيا
10:05 GMT 09.03.2026
وقال الرئيس بوتين في برقية تهنئة إلى المرشد الإيراني: "إلى معالي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي... أرجو أن تتقبلوا خالص تهانيّ بمناسبة انتخابكم مرشدًا أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأضاف بوتين: "أتمنى لكم التوفيق في حل المهام الصعبة التي تواجهكم، فضلًا عن الصحة الجيدة والقوة".
وأردف الرئيس الروسي: "أنا واثق من أنك ستواصل عمل والدك بشرف وستوحّد الشعب الإيراني في مواجهة المحن الشديدة".
وبحسب نص البرقية، فإن إيران تقاوم العدوان المسلح، وإن تحركات رأس الدولة ستتطلب شجاعة وتفانيًا كبيرين.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا "ستستمر في الدعم المستمر لطهران، وتضامننا مع أصدقائنا الإيرانيين".
وقال بوتين: "لقد كانت روسيا وستبقى شريكًا موثوقًا للجمهورية الإسلامية".
وانتخب مجلس خبراء القيادة في إيران، أمس الأحد، مجتبى خامنئي، مرشدًا أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلفًا لوالده علي خامنئي، الذي اغتيل عقب غارة جوية أمريكية - إسرائيلية، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي.
وُلد مجتبى خامنئي، الابن الثاني لعلي خامنئي، في الثامن من سبتمبر/ أيلول عام 1969، في مدينة مشهد، ويُعدّ من أكثر الشخصيات نفوذًا، رغم طابعه المتحفظ وقلة ظهوره العلني، داخل مكتب المرشد الأعلى
الراحل ودوائر الحرس الثوري الإيراني والأجهزة الأمنية في البلاد.
بعد إنهائه المرحلة الثانوية، التحق بالحوزة الدينية في قُم، التي تُعد المركز الديني الأبرز في إيران. وخلال شبابه، شارك في الحرب الإيرانية العراقية ضمن صفوف فرقة "محمد رسول الله"، حيث نسج علاقات مبكرة مع شخصيات بارزة في الأجهزة الأمنية والعسكرية.
ويرتبط خامنئي بعلاقات وثيقة مع النخبة السياسية المحافظة، إذ تزوج من ابنة السياسي المحافظ البارز غلام علي حداد عادل، ما عزز موقعه داخل الأوساط السياسية المؤثرة.