https://sarabic.ae/20260308/إعلام-رسمي-إيراني-تسمية-مجتبى-خامنئي-كمرشد-جديد-خلفا-لوالده---عاجل-1111248994.html
رسميا.. مجتبى خامنئي مرشدا جديدا لإيران
رسميا.. مجتبى خامنئي مرشدا جديدا لإيران
سبوتنيك عربي
أعلن مجلس خبراء القيادة الإيراني تعيين آية الله مجتبى خامنئي، مرشدا أعلى للبلاد خلفا لوالده، على خامنئي، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد. 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T21:16+0000
2026-03-08T21:16+0000
2026-03-08T21:39+0000
إيران
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111249090_0:191:943:721_1920x0_80_0_0_5ff7eb082fa380c2a0b28346345a2a7e.jpg
وأصبح مجتبى خامنئي هو الزعيم الثالث للثورة الإسلامية في إيران بعد توليه هذا المنصب، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، في تدوينة على موقع "إكس".ونشرت "سبوتنيك" إيران معلومات عن الزعيم الإيراني الجديد، مشيرة إلى أنه الابن الثاني لآية الله خامنئي، وهو من موالدي مدينة مشهد عام 1969.وتابعت: "واصل دراسته في الحوزة العلمية في طهران وقم، وتتلمذ على يد أساتذة بارزين كوالده، وله تاريخ في الصفوف الأمامية للحروب، ويحظي بتقدير أساتذته لابتكاراته العلمية وإتقانه للأسس الفكرية المتماسكة".وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.كما تضمن الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بدول المنطقة.
https://sarabic.ae/20260221/إعلام-أمريكا-تدرس-استهداف-المرشد-الأعلى-الإيراني-وابنه-بشكل-مباشر-1110590157.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111249090_0:102:943:809_1920x0_80_0_0_477053e52a7edaf81c2a80b000f063bf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, العالم
رسميا.. مجتبى خامنئي مرشدا جديدا لإيران
21:16 GMT 08.03.2026 (تم التحديث: 21:39 GMT 08.03.2026)
يتبع
أعلن مجلس خبراء القيادة الإيراني تعيين آية الله مجتبى خامنئي، مرشدا أعلى للبلاد خلفا لوالده، على خامنئي، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد.
وأصبح مجتبى خامنئي هو الزعيم الثالث للثورة الإسلامية في إيران بعد توليه هذا المنصب، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، في تدوينة على موقع "إكس".
ونشرت "سبوتنيك" إيران معلومات عن الزعيم الإيراني
الجديد، مشيرة إلى أنه الابن الثاني لآية الله خامنئي، وهو من موالدي مدينة مشهد عام 1969.
وتابعت: "واصل دراسته في الحوزة العلمية في طهران وقم، وتتلمذ على يد أساتذة بارزين كوالده، وله تاريخ في الصفوف الأمامية للحروب، ويحظي بتقدير أساتذته لابتكاراته العلمية وإتقانه للأسس الفكرية المتماسكة".
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي.
وردت إيران
بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
كما تضمن الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بدول المنطقة.