أمساليوم
بث مباشر
الحرس الثوري الإيراني: لم يصدر مجلس الخبراء أي بيانات بشأن اختيار خليفة خامنئي
الحرس الثوري الإيراني: لم يصدر مجلس الخبراء أي بيانات بشأن اختيار خليفة خامنئي
سبوتنيك عربي
أكد الحرس الثوري الإيراني أن مجلس خبراء القيادة لم يُصدر أي بيانات رسمية بشأن اختيار القائد الأعلى الجديد للبلاد، نافياً صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T22:21+0000
2026-03-03T22:47+0000
الحرس الثوري الإيراني
إيران
أخبار إيران
العالم
خامنئي
وجاء في بيان للحرس الثوري أن التقارير المنشورة عن انتخاب مزعوم لكل من حسن روحاني أو مجتبى خامنئي "ليست سوى تكهنات صادرة عن أفراد"، ولا تستند إلى إعلان رسمي من الجهات المختصة.كما أفادت تقارير بأن اجتماعات اختيار المرشد الجديد تُعقد عن بُعد، مع اعتماد آلية تصويت مختلفة عن الآليات التقليدية، في ظل التطورات الأمنية والسياسية الراهنة.من جهتها، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية أن علي خامنئي كان قد ترك أمر اختيار خليفته لمجلس خبراء القيادة، دون أن يحدد اسم الشخصية التي ستتولى المنصب من بعده.وبحسب مصادر مطلعة، فإن عملية الاختيار دخلت مراحلها النهائية، وقد يتم الإعلان رسميًا عن اسم القائد الجديد خلال وقت قريب، في حال استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منها: الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت برد غير مسبوق.وجاءت الضربات على إيران رغم المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف هذا الأسبوع بشأن الملف النووي الإيراني.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.
أكد الحرس الثوري الإيراني أن مجلس خبراء القيادة لم يُصدر أي بيانات رسمية بشأن اختيار القائد الأعلى الجديد للبلاد، نافياً صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول حسم المنصب.
وجاء في بيان للحرس الثوري أن التقارير المنشورة عن انتخاب مزعوم لكل من حسن روحاني أو مجتبى خامنئي "ليست سوى تكهنات صادرة عن أفراد"، ولا تستند إلى إعلان رسمي من الجهات المختصة.

في المقابل، ذكرت قناة "إيران إنترناشونال" أن مجلس الخبراء الإيراني انتخب مجتبى خامنئي، نجل علي خامنئي، ليكون القائد الأعلى التالي لإيران، مشيرة إلى أن القرار تم خلال اجتماعات مغلقة جرت في ظل ظروف استثنائية.

كما أفادت تقارير بأن اجتماعات اختيار المرشد الجديد تُعقد عن بُعد، مع اعتماد آلية تصويت مختلفة عن الآليات التقليدية، في ظل التطورات الأمنية والسياسية الراهنة.
من جهتها، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية أن علي خامنئي كان قد ترك أمر اختيار خليفته لمجلس خبراء القيادة، دون أن يحدد اسم الشخصية التي ستتولى المنصب من بعده.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن عملية الاختيار دخلت مراحلها النهائية، وقد يتم الإعلان رسميًا عن اسم القائد الجديد خلال وقت قريب، في حال استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.
ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منها: الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت برد غير مسبوق.
وجاءت الضربات على إيران رغم المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف هذا الأسبوع بشأن الملف النووي الإيراني.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.
