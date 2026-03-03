https://sarabic.ae/20260303/سياسي-فرنسي-فرنسا-باتت-أكثر-اعتمادا-على-حليفها-الأمريكي-مما-كانت-عليه-قبل-30-عاما-1111012566.html
سياسي فرنسي: فرنسا باتت أكثر اعتمادا على حليفها الأمريكي مما كانت عليه قبل 30 عاما
سياسي فرنسي: فرنسا باتت أكثر اعتمادا على حليفها الأمريكي مما كانت عليه قبل 30 عاما
علّق عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي هيرفيه جوفين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على تصريح ماكرون بأن فرنسا تعتزم زيادة ترسانتها النووية ولن تنشر بيانات عن عدد...
وقال جوفين في تصريح لوكالة "سبوتنيك أفريقيا": "يميل ماكرون إلى التضحية بما تبقى من استقلال فرنسا مقابل دمج قوات الأمن الفرنسية، بما في ذلك الأسلحة النووية وأجهزة الاستخبارات والتجسس، بشكل كامل في كيان أوروبي أوسع".وتابع: "من المرجح أن إيمانويل ماكرون يريد إعادة تأكيد مكانة فرنسا الفريدة كالدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تمتلك أسلحة نووية، وهي مكانة يعتزم جعلها حجر الزاوية في استراتيجية الردع المستقبلية للاتحاد الأوروبي".وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا لا يمكنها التغاضي عن تصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، فهي تنتهك القانون الدولي.ووفقاً للرئيس الفرنسي، فإن السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يتحقق إلا من خلال الدبلوماسية.
علّق عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي هيرفيه جوفين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على تصريح ماكرون بأن فرنسا تعتزم زيادة ترسانتها النووية ولن تنشر بيانات عن عدد الرؤوس الحربية.
وقال جوفين في تصريح لوكالة "سبوتنيك أفريقيا": "يميل ماكرون إلى التضحية بما تبقى من استقلال فرنسا مقابل دمج قوات الأمن الفرنسية، بما في ذلك الأسلحة النووية وأجهزة الاستخبارات والتجسس، بشكل كامل في كيان أوروبي أوسع".
وأضاف: "من المرجح أن فرنسا باتت أكثر اعتمادًا على حليفها الأمريكي مما كانت عليه قبل 30 عامًا. وفي هذا السياق، الذي يتسم بالتطور السريع للعقائد النووية، تجد فرنسا نفسها اليوم عاجزة نسبيًا".
وتابع: "من المرجح أن إيمانويل ماكرون يريد إعادة تأكيد مكانة فرنسا الفريدة كالدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تمتلك أسلحة نووية، وهي مكانة يعتزم جعلها حجر الزاوية في استراتيجية الردع المستقبلية للاتحاد الأوروبي".
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا لا يمكنها التغاضي عن تصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، فهي تنتهك القانون الدولي.
وقال ماكرون في خطابٍ للشعب الفرنسي: "قررت الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ عملية عسكرية. وقد نُفّذت هذه العملية خارج إطار القانون الدولي، وهو أمر لا يمكننا التغاضي عنه". وبُثّ الخطاب على الموقع الإلكتروني الرسمي لقصر الإليزيه.
ووفقاً للرئيس الفرنسي، فإن السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يتحقق إلا من خلال الدبلوماسية.