سياسي فرنسي: فرنسا باتت أكثر اعتمادا على حليفها الأمريكي مما كانت عليه قبل 30 عاما

عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
نبض افريقيا
تونس تسعى لتأمين 40 مليون يورو من “الأوروبي لإعادة الإعمار” لتمويل مشروع شمسي هجين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:35 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:48 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
17:21 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:38 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان تدمير قدرات إيران الاسترتيجية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل: الضربات على لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا سقطت إيران سوف تتساقط دول المنطقة واحدة تلو الأخرى
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260303/سياسي-فرنسي-فرنسا-باتت-أكثر-اعتمادا-على-حليفها-الأمريكي-مما-كانت-عليه-قبل-30-عاما-1111012566.html
سياسي فرنسي: فرنسا باتت أكثر اعتمادا على حليفها الأمريكي مما كانت عليه قبل 30 عاما
سياسي فرنسي: فرنسا باتت أكثر اعتمادا على حليفها الأمريكي مما كانت عليه قبل 30 عاما
سبوتنيك عربي
علّق عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي هيرفيه جوفين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على تصريح ماكرون بأن فرنسا تعتزم زيادة ترسانتها النووية ولن تنشر بيانات عن عدد... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T20:34+0000
2026-03-03T20:34+0000
العالم
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103669/60/1036696099_0:570:5472:3648_1920x0_80_0_0_ec2dfabff57497bd54e7e3a99a341b28.jpg
وقال جوفين في تصريح لوكالة "سبوتنيك أفريقيا": "يميل ماكرون إلى التضحية بما تبقى من استقلال فرنسا مقابل دمج قوات الأمن الفرنسية، بما في ذلك الأسلحة النووية وأجهزة الاستخبارات والتجسس، بشكل كامل في كيان أوروبي أوسع".وتابع: "من المرجح أن إيمانويل ماكرون يريد إعادة تأكيد مكانة فرنسا الفريدة كالدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تمتلك أسلحة نووية، وهي مكانة يعتزم جعلها حجر الزاوية في استراتيجية الردع المستقبلية للاتحاد الأوروبي".وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا لا يمكنها التغاضي عن تصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، فهي تنتهك القانون الدولي.ووفقاً للرئيس الفرنسي، فإن السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يتحقق إلا من خلال الدبلوماسية.
https://sarabic.ae/20260303/انتهاك-للقانون-الدولي-ماكرون-ينتقد-الهجمات-الأمريكية-والإسرائيلية-على-إيران-1111008355.html
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103669/60/1036696099_547:0:5411:3648_1920x0_80_0_0_4dfcf6d40b03b3c899484b45ef2b1efa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية

سياسي فرنسي: فرنسا باتت أكثر اعتمادا على حليفها الأمريكي مما كانت عليه قبل 30 عاما

20:34 GMT 03.03.2026
© AP Photo / Pablo Martinezالرئيس الامريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي ماكرون
الرئيس الامريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Pablo Martinez
تابعنا عبر
علّق عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي هيرفيه جوفين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على تصريح ماكرون بأن فرنسا تعتزم زيادة ترسانتها النووية ولن تنشر بيانات عن عدد الرؤوس الحربية.
وقال جوفين في تصريح لوكالة "سبوتنيك أفريقيا": "يميل ماكرون إلى التضحية بما تبقى من استقلال فرنسا مقابل دمج قوات الأمن الفرنسية، بما في ذلك الأسلحة النووية وأجهزة الاستخبارات والتجسس، بشكل كامل في كيان أوروبي أوسع".

وأضاف: "من المرجح أن فرنسا باتت أكثر اعتمادًا على حليفها الأمريكي مما كانت عليه قبل 30 عامًا. وفي هذا السياق، الذي يتسم بالتطور السريع للعقائد النووية، تجد فرنسا نفسها اليوم عاجزة نسبيًا".

وتابع: "من المرجح أن إيمانويل ماكرون يريد إعادة تأكيد مكانة فرنسا الفريدة كالدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تمتلك أسلحة نووية، وهي مكانة يعتزم جعلها حجر الزاوية في استراتيجية الردع المستقبلية للاتحاد الأوروبي".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
"انتهاك للقانون الدولي"... ماكرون ينتقد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران
19:55 GMT
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا لا يمكنها التغاضي عن تصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، فهي تنتهك القانون الدولي.
وقال ماكرون في خطابٍ للشعب الفرنسي: "قررت الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ عملية عسكرية. وقد نُفّذت هذه العملية خارج إطار القانون الدولي، وهو أمر لا يمكننا التغاضي عنه". وبُثّ الخطاب على الموقع الإلكتروني الرسمي لقصر الإليزيه.
ووفقاً للرئيس الفرنسي، فإن السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يتحقق إلا من خلال الدبلوماسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала