الحرس الثوري الإيراني: "خسائر العدو خلال 4 أيام بلغت 680 قتيلا وجريحا"

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء، " أن خسائر العدو خلال 4 أيام من القتال بلغت 680 قتيلا وجريحا"، مشيرا إلى أنه استهدف أركان الجيش ووزارة الدفاع...
وقال البيان الذي نشرته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية: "ارتفعت خسائر العدو العسكرية إلى أكثر من 680 قتيلاً وجريحًا بحلول اليوم الرابع من المعركة".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة.
أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء، " أن خسائر العدو خلال 4 أيام من القتال بلغت 680 قتيلا وجريحا"، مشيرا إلى أنه استهدف أركان الجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلية بهكريا ومواقع عسكرية ببيتح تكفا بتل أبيب.
وقال البيان الذي نشرته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية: "ارتفعت خسائر العدو العسكرية إلى أكثر من 680 قتيلاً وجريحًا بحلول اليوم الرابع من المعركة".
وأضاف: "كانت من بين الأهداف التي استهدفتها الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، مقر القيادة العامة للجيش الإسرائيلي ووزارة الحرب في هكريا، والبنية التحتية لمنطقة "بني باراك" الاستراتيجية، وأهداف عسكرية في بيتح تكفا شمال شرق تل أبيب، ومركز عسكري في الجليل الغربي".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة.