https://sarabic.ae/20260302/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-قيادات-في-حزب-الله-بالعاصمة-اللبنانية-بيروت-1110928393.html

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قيادات في "حزب الله" بالعاصمة اللبنانية بيروت

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قيادات في "حزب الله" بالعاصمة اللبنانية بيروت

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على... 02.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-02T04:29+0000

2026-03-02T04:29+0000

2026-03-02T04:29+0000

لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101374663_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fa0b9c046a6eb0c0e177dccd0576d6b3.jpg

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "هاجم الجيش، قبل قليل، بشكل دقيق ومحدد، عناصر إرهابية بارزة من منظمة "حزب الله" الإرهابية في منطقة بيروت".وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.وحثّ الجيش الإسرائيلي سكان نحو 50 قرية لبنانية على إخلاء منازلهم، "تحسبًا لضربات محتملة".وطلب الجيش الإسرائيلي من المدنيين شرق وجنوبي لبنان، "إخلاء منازلهم والابتعاد مسافة لا تقل عن 1000 متر عن القرى إلى مناطق مفتوحة"، مضيفا أن "كل من يتواجد قرب منشآت "حزب الله" ووسائله القتالية يعرّض حياته للخطر".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، ووعدت "بردّ غير مسبوق"، على حد قولها.الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مقذوف اجتاز الحدود من لبنان.. فيديو

https://sarabic.ae/20260302/حزب-الله-اللبناني-يعلن-استهداف-موقع-إسرائيلي-جنوبي-مدينة-حيفا-برشقة-من-الصواريخ-فيديو-1110927333.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار إسرائيل اليوم