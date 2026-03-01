https://sarabic.ae/20260301/الجيش-الإسرائيلي-سلاح-الجو-اعترض-مقذوفا-اجتاز-الحدود-من-لبنان-1110926756.html
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض مقذوفا اجتاز الحدود من لبنان.. فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن سلاح الجوي اعترض مقذوفًا اجتاز الحدود من لبنان.
وقال الجيش في بيان له: "عقب دويّ صفارات الإنذار في عدة مناطق بشمال إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي قذيفةً عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".وأضاف: "سقطت عدة قذائف في مناطق مفتوحة وفقاً للإجراءات المتبعة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار".ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط ووعدت برد غير مسبوق.وجاءت الضربات على إيران رغم المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف هذا الأسبوع بشأن الملف النووي الإيراني.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.
