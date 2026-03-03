https://sarabic.ae/20260303/الجيش-الإيراني-يعلن-توجيه-ضربات-صاروخية-داخل-إسرائيل-وقاعدة-العديد-الأمريكية-في-قطر-1110979214.html

الجيش الإيراني يعلن توجيه ضربات صاروخية داخل إسرائيل وقاعدة العديد الأمريكية في قطر

أصدر الجيش الإيراني بيانًا رسميًا أفاد فيه أنّ القوات الإيرانية شنت منذ فجر يوم الثلاثاء، هجمات دقيقة بصواريخ سطح-سطح استهدفت السفن والقواعد العسكرية للعدو في... 03.03.2026

وأضاف البيان أنّ طائرات الدرون القتالية التابعة للقوات البرية والجوية والبحرية نفذت عمليات استهداف واسعة في مختلف أنحاء البلاد، مستهدفة المواقع العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وقواعد القوات الأمريكية في قاعدة العديد في قطر.وأكد الجيش الإيراني أنّ العمليات الهجومية والدفاعية ضد العدو المعتدي مستمرة بكل قوة.وأشار البيان إلى أنّ سبع طائرات دون طيار متقدمة من أنواع MQ-9 وHeron وHermes وOrbiter تم إسقاطها في تبريز، طهران، أصفهان، خرم آباد وبوشهر، ليصل بذلك عدد الطائرات دون طيار التي تم إسقاطها منذ بداية الحرب إلى 29 طائرة.وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

