عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
تدخل الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران يومها التاسع وسط ترقب سياسي داخلي في طهران لاختيار مرشد جديد للبلاد، حيث تواصل واشنطن وتل أبيب ضرب أهداف في إيران،... 08.03.2026
وأعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض طائرة مسيرة حاولت استهداف الحي الدبلوماسي في الرياض، كما أكدت الكويت تصديها لمسيرات معادية استهدفت مطارها الدولي. وفي سياق متصل، كشفت وزارة الدفاع القطرية عن نجاحها في اعتراض صواريخ بالستية وأخرى من طراز "كروز" أطلقتها إيران، يوم أمس السبت، ما يعكس حجم التصعيد.أما على الجبهة اللبنانية، نفذ الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت فندقا في بيروت، طالت قادة بارزين في "فيلق لبنان" التابع للحرس الثوري الإيراني. وفي المقابل، أعلن "حزب الله" عن قصف مواقع عسكرية إسرائيلية، مؤكدًا خوض مواجهات ميدانية عنيفة لإحباط محاولة تقدم للقوات الإسرائيلية باتجاه بلدة عيترون في الجنوب اللبناني.المتحدث باسم الجيش الإسرائيليمقتل 15 شخصا بينهم نساء وأطفال، جراء قصف إسرائيلي بناية سكنية في قرية صير الغربية جنوبي لبنان، بحسب إعلام محليدوي صفارات الإنذار في منطقة نايف عسيرا بالجليل الأعلى بعد رصد عدة مسيرةالجيش الإسرائيلي يصدر إنذار إخلاء لسكان بلدات أرنون ويحمر وزوطر الشرقية وزوطر الغربية في جنوب لبنان.الجيش الإسرائيلي: قصفنا طائرات من طراز إف 14 للنظام الإيراني في مطار أصفهان
06:27 GMT 08.03.2026 (تم التحديث: 07:43 GMT 08.03.2026)
يتبع
تدخل الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران يومها التاسع وسط ترقب سياسي داخلي في طهران لاختيار مرشد جديد للبلاد، حيث تواصل واشنطن وتل أبيب ضرب أهداف في إيران، بينما ترد إيران بهجمات مستهدفة إسرائيل والمصالح الأمريكية بالخليج.
وأعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض طائرة مسيرة حاولت استهداف الحي الدبلوماسي في الرياض، كما أكدت الكويت تصديها لمسيرات معادية استهدفت مطارها الدولي. وفي سياق متصل، كشفت وزارة الدفاع القطرية عن نجاحها في اعتراض صواريخ بالستية وأخرى من طراز "كروز" أطلقتها إيران، يوم أمس السبت، ما يعكس حجم التصعيد.
أما على الجبهة اللبنانية، نفذ الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت فندقا في بيروت، طالت قادة بارزين في "فيلق لبنان" التابع للحرس الثوري الإيراني. وفي المقابل، أعلن "حزب الله" عن قصف مواقع عسكرية إسرائيلية، مؤكدًا خوض مواجهات ميدانية عنيفة لإحباط محاولة تقدم للقوات الإسرائيلية باتجاه بلدة عيترون في الجنوب اللبناني.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

أذرعنا الطويلة ستلاحق خليفة المرشد الإيراني وكل من يحاول مجلس الخبراء تعيينه
لن نتردد في استهداف كل من يشارك في اجتماع اختيار المرشد الجديد

مقتل 15 شخصا بينهم نساء وأطفال، جراء قصف إسرائيلي بناية سكنية في قرية صير الغربية جنوبي لبنان، بحسب إعلام محلي

دوي صفارات الإنذار في منطقة نايف عسيرا بالجليل الأعلى بعد رصد عدة مسيرة

الجيش الإسرائيلي يصدر إنذار إخلاء لسكان بلدات أرنون ويحمر وزوطر الشرقية وزوطر الغربية في جنوب لبنان.

الجيش الإسرائيلي: قصفنا طائرات من طراز إف 14 للنظام الإيراني في مطار أصفهان

تصاعد الدخان عقب انفجار في طهران، بعد أن صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن تل أبيب شنت هجوما استباقيا على إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
تغطية مباشرة لليوم الـ8 من الحرب على إيران.. غارات على طهران وإنزال شرقي لبنان.. صور وفيديو
أمس, 21:03 GMT
