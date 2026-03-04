الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير الرادار الأمريكي الاستراتيجي غربي آسيا في قطر

عربي
تركيا: أنظمة الناتو تعترض صاروخا بالستيا إيرانيا متجها نحو مجالنا الجوي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260304/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تدمير-الرادار-الأمريكي-الاستراتيجي--غربي-آسيا--في-قطر-1111032452.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير الرادار الأمريكي الاستراتيجي غربي آسيا في قطر
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير الرادار الأمريكي الاستراتيجي غربي آسيا في قطر
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الدفاع الجوي الإيراني تمكن من تدمير طائرة مسيرة أمريكية في المنطقة الأولى للقوة البحرية التابعة للحرس على جزيرة أبو موسى بعد... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T11:40+0000
2026-03-04T11:40+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار قطر اليوم
قطر
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/02/1110950280_0:0:1387:781_1920x0_80_0_0_4cebee9304d2a98ba5da0b3525eeaaa2.png
وأضاف الحرس الثوري، في بيان له، أن "القوة البحرية التابعة للحرس دمرت الرادار الأمريكي الاستراتيجي "FPS-132" غربي آسيا، تحديدًا في قطر، فجر اليوم".وأوضح البيان أن الجهة الشمالية للرادار الأمريكي كانت قد تعرضت لإصابات خلال الأيام الماضية واستمرت بالعمل، لكنها أصبحت الآن خارج الخدمة بالكامل بعد هذا الاستهداف".وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة.وشملت التداعيات كلا من وإسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.الحرس الثوري يعلن استهداف مراكز الاستخبارات الأمريكية ومستودعات الدعم العسكري في الخليجبزشكيان يصف الهجوم على مدرسة للبنات في إيران بالعمل اللاإنساني
https://sarabic.ae/20260304/مكتب-السيستاني-قرار-شن-الحرب-على-دولة-بمعزل-عن-مجلس-الأمن-بادرة-خطيرة-جدا-1111030510.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/02/1110950280_44:0:1351:980_1920x0_80_0_0_71fdb12e18c95e1d074406c926191c6e.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطر اليوم, قطر, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطر اليوم, قطر, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير الرادار الأمريكي الاستراتيجي غربي آسيا في قطر

11:40 GMT 04.03.2026
© social/xلحظة إطلاق الحرس الثوري الإيراني لصواريخ "قدر وعماد"
لحظة إطلاق الحرس الثوري الإيراني لصواريخ قدر وعماد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© social/x
تابعنا عبر
أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الدفاع الجوي الإيراني تمكن من تدمير طائرة مسيرة أمريكية في المنطقة الأولى للقوة البحرية التابعة للحرس على جزيرة أبو موسى بعد منتصف ليلة أمس.
وأضاف الحرس الثوري، في بيان له، أن "القوة البحرية التابعة للحرس دمرت الرادار الأمريكي الاستراتيجي "FPS-132" غربي آسيا، تحديدًا في قطر، فجر اليوم".
وأوضح البيان أن الجهة الشمالية للرادار الأمريكي كانت قد تعرضت لإصابات خلال الأيام الماضية واستمرت بالعمل، لكنها أصبحت الآن خارج الخدمة بالكامل بعد هذا الاستهداف".
المرجع الديني في العراق السيد علي السيستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
السيستاني: قرار شن الحرب على دولة بمعزل عن مجلس الأمن بادرة خطيرة جدا
10:55 GMT
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة.
وشملت التداعيات كلا من وإسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
الحرس الثوري يعلن استهداف مراكز الاستخبارات الأمريكية ومستودعات الدعم العسكري في الخليج
بزشكيان يصف الهجوم على مدرسة للبنات في إيران بالعمل اللاإنساني
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала