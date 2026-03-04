https://sarabic.ae/20260304/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تدمير-الرادار-الأمريكي-الاستراتيجي--غربي-آسيا--في-قطر-1111032452.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير الرادار الأمريكي الاستراتيجي غربي آسيا في قطر
2026-03-04T11:40+0000
2026-03-04T11:40+0000
2026-03-04T11:40+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار قطر اليوم
قطر
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/02/1110950280_0:0:1387:781_1920x0_80_0_0_4cebee9304d2a98ba5da0b3525eeaaa2.png
وأضاف الحرس الثوري، في بيان له، أن "القوة البحرية التابعة للحرس دمرت الرادار الأمريكي الاستراتيجي "FPS-132" غربي آسيا، تحديدًا في قطر، فجر اليوم".وأوضح البيان أن الجهة الشمالية للرادار الأمريكي كانت قد تعرضت لإصابات خلال الأيام الماضية واستمرت بالعمل، لكنها أصبحت الآن خارج الخدمة بالكامل بعد هذا الاستهداف".وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة.وشملت التداعيات كلا من وإسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.الحرس الثوري يعلن استهداف مراكز الاستخبارات الأمريكية ومستودعات الدعم العسكري في الخليجبزشكيان يصف الهجوم على مدرسة للبنات في إيران بالعمل اللاإنساني
أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الدفاع الجوي الإيراني تمكن من تدمير طائرة مسيرة أمريكية في المنطقة الأولى للقوة البحرية التابعة للحرس على جزيرة أبو موسى بعد منتصف ليلة أمس.
وأضاف الحرس الثوري، في بيان له، أن "القوة البحرية التابعة للحرس دمرت الرادار الأمريكي الاستراتيجي "FPS-132" غربي آسيا، تحديدًا في قطر، فجر اليوم".
وأوضح البيان أن الجهة الشمالية للرادار الأمريكي كانت قد تعرضت لإصابات خلال الأيام الماضية واستمرت بالعمل، لكنها أصبحت الآن خارج الخدمة بالكامل بعد هذا الاستهداف".
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة.
وشملت التداعيات كلا من وإسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.