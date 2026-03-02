https://sarabic.ae/20260302/الحرس-الثوري-يعلن-استهداف-مراكز-الاستخبارات-الأمريكية-ومستودعات-الدعم-العسكري-في-الخليج-1110952523.html
الحرس الثوري يعلن استهداف مراكز الاستخبارات الأمريكية ومستودعات الدعم العسكري في الخليج
سبوتنيك عربي
2026-03-02T15:38+0000
2026-03-02T15:38+0000
2026-03-02T15:38+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110901379_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c481819161fa2dcdfefa05c5340135f5.jpg
وأوضح الحرس الثوري، في بيان له، أن "الموجة الـ11 استهدفت مراكز استخباراتية ومستودعات دعم عسكري للولايات المتحدة في منطقة الخليج، بالإضافة إلى مجمع الاتصالات الصناعية لجيش العدو الإسرائيلي في بئر السبع وأكثر من 20 هدفاً في القدس، ويافا، والجليل".وأشار البيان إلى أن "قوات الحرس الثوري نفذت حتى الآن هجمات على نحو 60 هدفاً استراتيجياً و500 موقع عسكري أمريكي–إسرائيلي، باستخدام أكثر من 700 طائرة مسيرة ومئات الصواريخ"، مؤكداً أن العمليات جرت وفق خطط دقيقة ومستمرة لضرب الأهداف العسكرية الحساسة.وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخالحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت عن الخدمة
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، عن تنفيذ الموجة الحادية عشرة من عملية "الوعد الصادق 4" على نطاق واسع وبكثافة عالية، مستهدفة أهدافا عسكرية أمريكية–إسرائيلية.
وأوضح الحرس الثوري، في بيان له، أن "الموجة الـ11 استهدفت مراكز استخباراتية ومستودعات دعم عسكري للولايات المتحدة في منطقة الخليج، بالإضافة إلى مجمع الاتصالات الصناعية لجيش العدو الإسرائيلي في بئر السبع وأكثر من 20 هدفاً في القدس، ويافا، والجليل".
وأشار البيان إلى أن "قوات الحرس الثوري نفذت حتى الآن هجمات على نحو 60 هدفاً استراتيجياً و500 موقع عسكري أمريكي–إسرائيلي، باستخدام أكثر من 700 طائرة مسيرة ومئات الصواريخ"، مؤكداً أن العمليات جرت وفق خطط دقيقة ومستمرة لضرب الأهداف العسكرية الحساسة.
وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.