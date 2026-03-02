https://sarabic.ae/20260302/لحظة-إطلاق-الجيش-الإيراني-لصواريخ-بالستية-بعيدة-المدى-ضمن-عملية-الوعد-الصادق-4-فيديو-1110949084.html
لحظة إطلاق الجيش الإيراني لصواريخ بالستية بعيدة المدى ضمن عملية "الوعد الصادق 4"... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل اعلام إيرانية، اليوم الاثنين، عن اللحظات الأولى لإطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ على أهداف أمريكية وإسرائيلية. 02.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-02T14:51+0000
2026-03-02T14:51+0000
2026-03-02T14:51+0000
شنت الولايات المتحدة وإسرائيل، أول أمس السبت، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، وتظهر المشاهد التالية، لحظة إطلاق الحرس الثوري الإيراني لصواريخ "قدر وعماد" على الأهداف الأمريكية الإسرائيلية.كما تظهر المشاهد التالية لحظة إطلاق صاروخ "فتاح 2" في عملية "الوعد الصادق 4"، نشرتها وسائل إعلام إيرانية.
شنت الولايات المتحدة وإسرائيل، أول أمس السبت، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، وتظهر المشاهد التالية، لحظة إطلاق الحرس الثوري الإيراني لصواريخ "قدر وعماد" على الأهداف الأمريكية الإسرائيلية.
كما تظهر المشاهد التالية لحظة إطلاق صاروخ "فتاح 2" في عملية "الوعد الصادق 4"، نشرتها وسائل إعلام إيرانية.