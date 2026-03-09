https://sarabic.ae/20260309/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمة-مصنع-لمحركات-الصواريخ-في-إيران-1111258886.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة مصنع لمحركات الصواريخ في إيران

الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة مصنع لمحركات الصواريخ في إيران

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن تنفيذه موجة جديدة من الضربات الجوية على بنى تحتية إيرانية، على حد قوله. 09.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-09T08:33+0000

2026-03-09T08:33+0000

2026-03-09T08:33+0000

إسرائيل

إيران

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111181011_0:21:1576:908_1920x0_80_0_0_6f36dc20cf480f00bc16d8bc6f7fe6da.jpg

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن الضربات استهدفت "معملًا لتصنيع المحركات الصاروخية وعدة مواقع لإطلاق الصواريخ البالستية البعيدة المدى، المخصصة للإطلاق إلى دولة إسرائيل، لضرب مواطنيها".كما شملت الضربات مواقع عسكرية تابعة لقوات الأمن الداخلي وقوات الـ"باسيج"، من بينها مقر قيادة الأمن الداخلي في أصفهان، بالإضافة إلى قاعدة يستخدمها الحرس الثوري وقوات الـ"باسيج" ومقر قيادة شرطة الحرس الثوري.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

https://sarabic.ae/20260309/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ10-من-الحرب-على-إيران-مجتبى-خامنئي-مرشدا-وإنزال-جديد-في-لبنان-صور-وفيديو-1111256479.html

إسرائيل

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية