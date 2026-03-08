عربي
رسميا.. مجتبى خامنئي مرشدا جديدا لإيران
الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره الأذربيجاني أن طهران لا علاقة لها بحادثة الطائرة المسيرة
الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره الأذربيجاني أن طهران لا علاقة لها بحادثة الطائرة المسيرة
من جهتها، قالت الرئاسة الأذربيجانية في بيان إن عليف شدد خلال المحادثة على أهمية التحقيق في الهجوم بطائرة مسيرة على جمهورية نخجوان.وذكر المكتب الصحفي لعلييف في بيان، اليوم الأحد، أن "الرئيس إلهام علييف أعرب(خلال الاتصال الهاتفي مع بزشكيان) مجددًا عن تعازيه لمقتل العديد من المدنيين في الأحداث الأخيرة بإيران".وكانت وزارة الخارجية الأذربيجانية قد أعلنت، يوم الخميس الفائت، أن هجمات بطائرات مسيرة إيرانية استهدفت جمهورية نخجوان ذاتية الحكم، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص. وفي وقت لاحق، صرّح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بأن القوات المسلحة وحرس الحدود ووحدات القوات الخاصة في حالة تأهب قصوى.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.عراقجي يطالب غوتيريش ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات لوضع حد للهجمات الأمريكية ضد إيران
أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، خلال محادثة هاتفية، اليوم الأحد، بأن إيران ستفتح تحقيقا في الهجوم بطائرة مسيرة على جمهورية نخجوان ذاتية الحكم في أذربيجان، مشددا على أن طهران لا علاقة لها بالأمر.
من جهتها، قالت الرئاسة الأذربيجانية في بيان إن عليف شدد خلال المحادثة على أهمية التحقيق في الهجوم بطائرة مسيرة على جمهورية نخجوان.
وذكر المكتب الصحفي لعلييف في بيان، اليوم الأحد، أن "الرئيس إلهام علييف أعرب(خلال الاتصال الهاتفي مع بزشكيان) مجددًا عن تعازيه لمقتل العديد من المدنيين في الأحداث الأخيرة بإيران".

وأضاف البيان أن الرئيس الإيراني شكر نظيره علييف على زيارته للسفارة الإيرانية في أذربيجان، وتقديمه العزاء في وفاة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والعديد من المدنيين، كما تقدم له بالشكر على عزم باكو تقديم مساعدات إنسانية لطهران.

قبرص - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
ليست إيران... قبرص تكشف مصدر الهجوم على القواعد البريطانية في أراضيها
11:01 GMT
وكانت وزارة الخارجية الأذربيجانية قد أعلنت، يوم الخميس الفائت، أن هجمات بطائرات مسيرة إيرانية استهدفت جمهورية نخجوان ذاتية الحكم، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص. وفي وقت لاحق، صرّح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بأن القوات المسلحة وحرس الحدود ووحدات القوات الخاصة في حالة تأهب قصوى.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
عراقجي يطالب غوتيريش ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات لوضع حد للهجمات الأمريكية ضد إيران
