ليست إيران... قبرص تكشف مصدر الهجوم على القواعد البريطانية في أراضيها

وأضاف كومبوس أن "التحقيقات الأولية تشير إلى هذا الاحتمال"، مشددًا على أن "الوضع يفرض التركيز بشكل أكبر على الجبهة اللبنانية، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة".وأكد أنه "لا يمكن استبعاد أي سيناريو في هذه المرحلة"، في إشارة إلى احتمال توسع نطاق التهديدات، التي تستهدف القواعد العسكرية الأجنبية في المنطقة.وكان المتحدث باسم الحكومة القبرصية قسطنطينوس ليتيمبيوتيس، أعلن يوم الاثنين الماضي، عن وقوع غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، واصفًا الأضرار بأنها طفيفة.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
صرّح وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس، اليوم الأحد، بأن "الطائرات المسيّرة المحمّلة بالمتفجرات، التي استهدفت قواعد بريطانية على الأراضي القبرصية، يُعتقد أنها انطلقت من لبنان"، على حد قوله.
وأضاف كومبوس أن "التحقيقات الأولية تشير إلى هذا الاحتمال"، مشددًا على أن "الوضع يفرض التركيز بشكل أكبر على الجبهة اللبنانية، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة".
وأكد أنه "لا يمكن استبعاد أي سيناريو في هذه المرحلة"، في إشارة إلى احتمال توسع نطاق التهديدات، التي تستهدف القواعد العسكرية الأجنبية في المنطقة.
وكان المتحدث باسم الحكومة القبرصية قسطنطينوس ليتيمبيوتيس، أعلن يوم الاثنين الماضي، عن وقوع غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، واصفًا الأضرار بأنها طفيفة.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران
، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك علىمنشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران
في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.