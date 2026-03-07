https://sarabic.ae/20260307/-لاريجاني-عدد-من-الجنود-الأمريكيين-وقعوا-في-الأسر---عاجل-1111205251.html
نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، قوله إن عددا من الجنود الأمريكيين وقعوا في الأسر، بينما لا توجد تأكيدات رسمية حتى الآن أو نفي من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف في مقابلة صحفية، يوم السبت: "تقول أمريكا إن خمسة جنود فقط قتلوا، لكنها تعلن لاحقا عن مقتل آخرين في حادث، وقد سمعت أنه تم أسر جنود أمريكيين في بعض المناطق".وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد ونتج عنها مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وردت طهران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة خاصة في منطقة الخليج، محذرة باستهداف أي موقع تنطلق منه عمليات عدائية ضدها.
21:49 GMT 07.03.2026 (تم التحديث: 22:14 GMT 07.03.2026)
نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، قوله إن عددا من الجنود الأمريكيين وقعوا في الأسر، بينما لا توجد تأكيدات رسمية حتى الآن أو نفي من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف في مقابلة صحفية، يوم السبت: "تقول أمريكا إن خمسة جنود فقط قتلوا، لكنها تعلن لاحقا عن مقتل آخرين في حادث، وقد سمعت أنه تم أسر جنود أمريكيين في بعض المناطق".
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة
وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد ونتج عنها مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وردت طهران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة خاصة في منطقة الخليج، محذرة باستهداف أي موقع تنطلق منه عمليات عدائية ضدها.