لاريجاني: طهران لن تتفاوض مع واشنطن
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "جرّ المنطقة إلى الفوضى برغبات زائفة"، موضحًا أن طهران لن تتفاوض مع واشنطن.
وقال لاريجاني في منشور على منصة "إكس": "تسبب ترامب في فوضى في المنطقة، برغبات زائفة، وهو الآن قلق من سقوط المزيد من الضحايا في صفوف القوات الأمريكية".وأضاف: "اليوم، الشعب الإيراني يدافع عن نفسه. لم تبدأ القوات المسلحة الإيرانية الهحوم".وأردف: "لن تتفاوض إيران مع الولايات المتحدة".وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء هجوم واسع على إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة، ردًا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وذلك بعد تأكيد التلفزيون الإيراني نبأ مقتله وتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول وجود مرشحين لخلافته.وشنت أمريكا وإسرائيل، يوم السبت الموافق 28 فبراير/ شباط 2026، هجوما مشتركا استهدف، وفق الجيش الإسرائيلي، نحو 500 موقع داخل إيران، بينها دفاعات جوية ومنصات صواريخ، مع دوي انفجارات في طهران ومدن عدة.
04:30 GMT 02.03.2026 (تم التحديث: 05:16 GMT 02.03.2026)
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "جرّ المنطقة إلى الفوضى برغبات زائفة"، موضحًا أن "طهران لن تتفاوض مع واشنطن".
وقال لاريجاني في منشور على منصة "إكس": "تسبب ترامب في فوضى في المنطقة، برغبات زائفة، وهو الآن قلق من سقوط المزيد من الضحايا في صفوف القوات الأمريكية".
وتابع: "بأفعاله الوهمية (ترامب)، حوّل شعاره "أمريكا أولًا" إلى "إسرائيل أولًا"، وضحّى بالجنود الأمريكيين في سبيل سعي إسرائيل للهيمنة، وبأكاذيب جديدة، يُحمّل الجنود الأمريكيين وعائلاتهم مجددًا ثمن عبادة شخصيته".
وأضاف: "اليوم، الشعب الإيراني يدافع عن نفسه. لم تبدأ القوات المسلحة الإيرانية الهحوم".
وأردف: "لن تتفاوض إيران مع الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء هجوم واسع على إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة، ردًا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وذلك بعد تأكيد التلفزيون الإيراني نبأ مقتله وتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول وجود مرشحين لخلافته.
وشنت أمريكا وإسرائيل، يوم السبت الموافق 28 فبراير/ شباط 2026، هجوما مشتركا استهدف، وفق الجيش الإسرائيلي، نحو 500 موقع داخل إيران، بينها دفاعات جوية ومنصات صواريخ، مع دوي انفجارات في طهران ومدن عدة.