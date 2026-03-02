https://sarabic.ae/20260302/الجيش-الإسرائيلي-يطلب-من-سكان-53-قرية-في-جنوب-لبنان-والبقاع-إخلاء-بلداتهم-فيديو-1110927721.html

الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان 53 قرية في جنوب لبنان والبقاع إخلاء بلداتهم.. فيديو

طلب الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، من سكان 53 قرية في جنوب لبنان والبقاع إخلاء بلداتهم. 02.03.2026, سبوتنيك عربي



وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له: "‏نداء عاجل إلى سكان لبنان في القرى: صريفا، معروب، سلعا (صور)، دبعال، بافليه، باريش، ارزون، قلويه، الشهابية (طير زبنا)، دردغيا، بستيات، عرب صاليم، حوش الرافقة، يحمر (البقاع الغربي)، ميدون، دلافي، عين قانا، كنيسة، المنصوري (صور)، مجدل زون، مزرعة بيوت السياد، جبال البطم، زبقين، السماعية، عيتيت، قانا، البياض (صور)، دير عامص، عيتا الجبل (الزط)، حانين (بنت جبيل)، حاريص، حداثا، محرونة، بيت ليف، ياطر (بنت جبيل)، شقرا، حولا، برعشيت، بنت جبيل، جميجمة، عيترون، صفد البطيخ، البازورية، عيناثا، حانوية، جناتا، برج الشمالي، معركة، صديقين، المجادل، وادي جيلو، درويس (بعلبك)، ميس الجبل. نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده، جيش الدفاع الإسرائيلي لا يريد المساس بكم".أعلن حزب الله اللبناني، أعلن اليوم الاثنين، استهداف موقع دفاعي صاروخي إسرائيلي جنوبي مدينة حيفا برشقة من الصواريخ.على الجانب الآخر، نفّذ الجيش الإسرائيلي ضربات دقيقة استهدفت عناصر بارزة من حزب الله في منطقة بيروت، بالإضافة إلى استهداف عنصر مركزي للحزب في جنوب لبنان.ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط ووعدت برد غير مسبوق.وجاءت الضربات على إيران رغم المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف هذا الأسبوع بشأن الملف النووي الإيراني.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.

