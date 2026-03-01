"الناتو" يعدل انتشار قواته في الشرق الأوسط ردا على الهجمات ضد إيران

عربي
بث مباشر... أهم مستجدات الضربات الأمريكية–الإسرائيلية على إيران ومقتل خامنئي... صور وفيديو
أمساليوم
بث مباشر
وأوضحت التقارير، أن التعديل سيركز على التعامل مع "التهديدات المحتملة" مثل الصواريخ الباليستية أو الطائرات المسيّرة من إيران أو غيرها.ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط ووعدت برد غير مسبوق.وجاءت الضربات على إيران رغم المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف هذا الأسبوع بشأن الملف النووي الإيراني.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام فرنسية، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، سيُعدّل انتشار قواته في الشرق الأوسط ومناطق أخرى لضمان أمن الدول الأعضاء في الحلف، وذلك ردًا على الهجمات التي استهدفت إيران.
وأوضحت التقارير، أن التعديل سيركز على التعامل مع "التهديدات المحتملة" مثل الصواريخ الباليستية أو الطائرات المسيّرة من إيران أو غيرها.
ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط ووعدت برد غير مسبوق.
ملك بريطانيا تشارلز الثالث في قصر بكنغهام في لندن، إنجلترا 6 مايو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
بريطانيا توافق على طلب الولايات المتحدة استخدام قواعدها لشن ضربات على إيران
21:45 GMT
وجاءت الضربات على إيران رغم المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف هذا الأسبوع بشأن الملف النووي الإيراني.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.
